حلواني الصعيدي : اسعار كعك العيد 2021 (علب وسايب بسكويت وبيتفور وغريبة وسابليه)
أحد مظاهر فرحة المصريين بعيد الفطر المبارك هو شراء مخبوزات وحلويات العيد أو عمله منزلياً واشهرها بالطبع الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة والمنين، ويتفنن صانعوا المخبوزات في وضع اضافات مختلفة لتلك المخبوزات مثل الشوكولاتة والمكسرات من فسدق وبندق وجوز هند وخلافه.
تختلف أسعار المخبوزات من مكان إلى اخر، والمصريين بحسب قدراتهم المالية يقومون بشراءه أو تصنيعه، حيث يتواجد في كل محلات بيع الحلوى والهايبر والسوبر ماركت والمخابز.
أسعار مخبوزات عيد الفطر 2021 من حلواني الصعيدي
- علبة كعك ملبن (20 قطعة 500 جرام تقريباً) بسعر 40 جنية.
- علبة كعك عجوة (20 قطعة 500 جرام تقريباً) بسعر 40 جنية.
- علبة كعك سادة (24 قطعة 500 جرام تقريباً) بسعر 45 جنية.
- علبة كعك عجمية (20 قطعة 500 جرام تقريباً) بسعر 45 جنية.
- علبة كعك عين جمل (20 قطعة 500 جرام تقريباً) بسعر 50 جنية.
- علبة كعك بندق (20 قطعة 500 جرام تقريباً) بسعر 50 جنية.
- علبة كعك ميكس مكسرات (20 قطعة 500 جرام تقريباً) بسعر 50 جنية.
- علبة كعك فستق (20 قطعة 500 جرام تقريباً) بسعر 60 جنية.
- علبة بسكويت فانليا (36 قطعة 500 جرام تقريباً) بسعر 40 جنية.
- علبة بسكويت جوز هند (60 قطعة 500 جرام تقريباً) بسعر 40 جنية.
- علبة بسكويت برتقال (36 قطعة 500 جرام تقريباً) بسعر 40 جنية.
- علبة بسكويت قرفة (60 قطعة 500 جرام تقريباً) بسعر 40 جنية.
- علبة بسكويت نسكافية (60 قطعة 500 جرام تقريباً) بسعر 40 جنية.
- علبة بسكويت شيكولاتة (60 قطعة 500 جرام تقريباً) بسعر 40 جنية.
- علبة بسكويت ميكس (52 قطعة 500 جرام تقريباً) بسعر 40 جنية.
- علبة سابلية (24 قطعة 500 جرام تقريباً) بسعر 50 جنية.
- علبة بيتفور (24 قطعة 500 جرام تقريباً) بسعر 50 جنية.
- علبة غريبة (48 قطعة 500 جرام تقريباً) بسعر 50 جنية.
- علبة XL هابي فاميلي ( 136 قطعة 3 كيلو جرام تقريباً) بسعر 250 جنية.
- علبة XL كوكي ميكس ( 116 قطعة 1.900 جرام تقريباً) بسعر 160 جنية.
- علبة L كوكي ميكس ( 68 قطعة 1.100 جرام تقريباً) بسعر 100 جنية.
- علبة M كوكي ميكس ( 30 قطعة 500 جرام تقريباً) بسعر 50 جنية.
- طبق بيتي فور بسعر 95 جنية.