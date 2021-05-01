حلواني الصعيدي : اسعار كعك العيد 2021 (علب وسايب بسكويت وبيتفور وغريبة وسابليه)

أحد مظاهر فرحة المصريين بعيد الفطر المبارك هو شراء مخبوزات وحلويات العيد أو عمله منزلياً واشهرها بالطبع الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة والمنين، ويتفنن صانعوا المخبوزات في وضع اضافات مختلفة لتلك المخبوزات مثل الشوكولاتة والمكسرات من فسدق وبندق وجوز هند وخلافه.

تختلف أسعار المخبوزات من مكان إلى اخر، والمصريين بحسب قدراتهم المالية يقومون بشراءه أو تصنيعه، حيث يتواجد في كل محلات بيع الحلوى والهايبر والسوبر ماركت والمخابز.

أسعار مخبوزات عيد الفطر 2021 من حلواني الصعيدي