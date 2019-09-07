حقائق مذهلة و مدهشة قد لا تعرفها عن الأحلام







ننشر لكم علي موقع #نجوم_مصريه معلومات مهمه عن الأحلام قد تكون مفيده بالنسبة لك. الأحلام من اكثر الاشياء التي حيرت الإنسان. وقد تمت مئات الدراسات حول النوم و الأحلام لمعرفه حقيقتها و أسبابها وما تحمله تلك الأحلام من رسائل . الا ان هناك الكثير من المعلومات و الحقائق التي لا تزال مجهوله بالنسبه لنا.







نقدم لكم مجموعه من الحقائق الغريبه و الشيقه عن عالم الاحلام.

يوُجد عِلم يُدرس و له اساتذتُه و متخصصوه يسمي بعلم الأحلام و هذا العلم يبحث في اسباب الأحلام و الأشياء المؤثره علي ما تحلم به أثناء النوم. الإنسان يحلم بمعدل من 4 ل 7 أحلام في الليله الواحده، و لكنك بالطبع تستقيظ و قد نسيت أغلبها، فالحقيقه ان 90٪ من أحلامك لا تستطيع تذكرها فلديك فقط 5 دقائق بعد الاستيقاظ لكتابه ما تستطيع تذكره من الحلم.







يعتقاد البعض أنهم يحلمون أحلاما استثنائيه

لا يمكنك القراءه اثناء حلمك، و كذلك لا يمكنك معرفه الوقت أيضا. حيث انك اذا نظرت للساعه في الحلم ستري وقتاً مختلفاً في كل مره. و قد يعتقد البعضأانهم يَحلمون احلاماً إستثنائيه أو خاصه بهم ولكن الحقيقه أن معظم الناس يحلمون بنفس الأحلام وما تتضمنها من أحداث مع الإختلاف في بعض التفاصيل البسيطه. الأحلام المتعلقه بالخيانه تُعتبر من الأحلام الأكثر انتشاراً بين الرجال و النساء، بينما تزداد قليلا عند النساء حسب الاحصائيات بحيث تعتقد كل إمراه أنها الوحيده التي تتعرض لهذه الكوابيس التي قد تؤثر علي العلاقة التي بينها وبين زوجها.







ماذا تفعل لو استيقظت فجأه من حلم سعيد؟

لا شك في أنه قد يمكنك ان تستيقظ فجأه من حلم سعيد وتتمني لو أنك تستطيع ان تُكمله. و الحقيقة أنه يمكنك ذلك بالفعل،. كل ما عليك فعله هو البقاء علي نفس الوضعيه التي إستيقظت عليها و من ثم أغمض عينيك و ستسترجع حُلمك.







الأحلام و الاختراعات

هناك العديد من الإختراعات التي نستخدمها اليوم كان السبب فيها مجرد حُلم، مثل “تيسلا” الذي حلم بالمولد الكهربائي. قد يحلم بعض الناس بمستقبلهم و يحدث ذلك بالفعل، فعلي سبيل المثال حَلم “إبراهام لينكولن” أنه قد يتعرض للإغتيال وحدث ذلك بالفعل. كما حَلُم تسعه عشر شخصا من ركاب سفينه تيتانك بغرق السفينه قبل وقوع الكارثه. أكثر الأحلام إنتشارا بين الناس عاده ما تكون السقوط او الطيران او حُلم فُقدان الأسنان أو أحلام المطارده من شخص ما. أحد أغلب الأحلام هو حُلم الإستيقاظ الكاذب، و هو أن تَحلم بأنك إستيقطت ونهصت من فراشك و بدأت تُمارس نشاطاتك اليومية لُتدرك لاحقاً ان كل ذلك كان مجرد حُلم، و حدوث ذلك لأحدنا مره او مرتين لا يدعو للقلق.

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