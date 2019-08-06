برنامج حساب المواطن الهدف منه هو إعانة الأسر السعودية ذات دخل منخفض، كما وتسعى المملكة لتحسين الوضع الإقتصادي لدى الأسرة السعودية، ويتم التسجيل به وفقاً لشروط الأهلية التي يطلبها البرنامج، ويتم صرف الدفعة في العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم الفحص من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

تعرف على حقيقة توقف دعم برنامج حساب المواطن لفترة شهرين

صرح برنامج حساب المواطن عن الأخبار التي تم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي بأنه سوف يتم توقف الدعم لمدة شهرين، كما وأكد البرنامج عبر موقع التواصل الإحجتماعي الخاص بهم “تويتر”، أن عملية تحديث البيانات كإضافة مولود جديد لا يؤثر على صرف الدعم ولا إنقطاعه كما انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

رد برنامج حساب المواطن على تسأل أحد المواطنين عبر “تويتر” في حال تم إضافة المولود الجديد “تابع”، هل سوف يتم إقاف الددعم مدة 3 أشهر لتأكد من صحة البيانات، أنه لا يتم توقف الدعم في حال تم الإضافة “تابع” بعد تاريخ 10 نوفمبر سوف يتم دراسة أهليتة من ضمن دورة الأهلية لشهر يناير.

حساب المواطن يطلب من المواطنين التسريع في التسجيل لدفعة الـ22 لشهر سبتمبر

طلب برنامج حساب المواطن السعودي عبر الصفحة الرسمية له على “تويتر” على تسريع في عملية التسجيل لدفعة الـ22 قبل انتهاء الموعد يوم الخميس القادم في الثامن من أغسطس، وكان قد أعلن برنامج حساب المواطن أنه سوف يتم صرف دفعة شهر أغسطس يوم الخميس القادم، وأكد أن عملية التسجيل لدفعة الجديدة من خلال رابط البوابة الإلكترونية من هـــنــا.