حساب المواطن يعلن عن موعد صرف دفعة شهر سبتمبر ويشير الى كيفية تعديل البيانات

عدد كبير من مواطنين المملكة العربية يستفيدون من برنامج حساب المواطن، حيث هناك مواطنين يتسألون عن موعد صرف هذه الدفعات والدعم القادم من برنامج حساب المواطن الذي يتم صرفه خلال شهر سبتمبر وحسب النظام الذي شكله حساب المواطن تصرف الدفعات في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، واذ كان هناك إجازات رسمية، يتم التأخير ليوم واحد أو التقديم ليوم واحد، أي يتم صرف هذه الدفعات يوم الثلاثاء العاشر من سبتمبر.

موعد صرف دفعة أغسطس من حساب المواطن

الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن كان قد أودع مبلغ ما يقارب 2.6 مليار ريال سعودي للمستفيدين من البرنامج من الدفعة السابقة للشهر الجاري وكان قد بلغ عدد التعويضات التي تم سدادها للدفعة السابقة مبلغ زاد عن 14.5 مليون ريال سعودي.

كانت نسبة المستفيدين والمستفيدات من البرنامج الذين قد عملوا على إتمام بياناتهم لتلك الدفعة نسبة ما يقارب 83%، وكان عدد المستفيدين والتابعين قد زاد عن 12.5 مليون ، و المبلغ الذي تم صرفه من بداية البرنامح إلى الأن ما يقارب 50 مليار ريال سعودي، والمدفوعات التى تم سدادها بأثر رجعي لجميع الدفعات زادت عن 370 مليون ريال سعودي.

إليكم كيفية تعديل البيانات من موقع برنامج حساب المواطن

المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن يوضح أن ما يقارب بنسبة 44% من المستفيدين قد حصلوا على دعمهم كاملاً بمتوسط عدده 1049 للأسرة، كما تحدث أيضا المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن أن البرنامج يتيح للمستفدين إمكانية تعديل أو إضافة على البيانات كـ تغير كلمة السر أو تعديل رقم الهاتف، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

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