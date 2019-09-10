حساب المواطن يعلن إيداع الدفعة 22 في حسابات المستفيدين عن شهر سبتمبر 1441 هـ

أعلن حساب المواطن في دلة المملكة العربية السعودية عن البدء بإيداع الدفعة الثانية والعشرين من الدعم المقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، حيث أعلن البرنامج على ان إيداع الدعم سوف يبدأ في صباح يوم الثلاثاء، وقد أعلن البرنامج عن ذلك من خلال حسابه الرسمي التابع لها عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر على أنه سوف يبدأ إيداع مبلغ الإستحقاق في الدفعة الجديدة في صباح يوم الثلاثاء، وسوف يستمر الإيداع حتي مساء اليوم، هذا ويستمر الحساب في إصدار الدفع في حسابات المستفيدين، وقد كشف المتحدث بإسم الحساب على أنه قد أعلن عن صرف 52 مليار ريال سعودي لمستفيدي برنامج الدعم.







شروط إستحقاق الأهلية في حساب المواطن

أن يكون سعودي الجنسية أن يقيم في السعودية خلال الـ 12 شهر الماضي. أن يفصح عن كافة البيانات المطلوبة وأن تكون متطابقة مع الجهات الرسمية. تعتمد معايير الإستحقاق على عدد أفراد الأسرة وقيمة الدخل







الحاسبة التقديرية في حساب المواطن

كشف برنامج حساب المواط على انه يمكن إستخدام الحاسبة التقديرية من أجل القيام بعملية الإستعلام عن قيمة مبلغ الإستحقاق من خلال الحاسبة التقديرية التابعة لبرنامج الدعم، حيث يمكن الإستعلام عن مبلغ الدفعة الجديدة من خلال الرابط التالي ca.gov.sa.







التسجيل في حساب المواطن

كشف القائمون على برنامج حساب المواطن على ان التسجيل مستمر حتي هذه اللحظة من أجل الإستفادة من الدفعات القادمة في البرنامج، وقد أكد البرنامج على كافة المواطنين الإسراع في التسجيل من أجل الإستفادة من الدفعات القادمة من خلال الرابط التالي هـــــنـــا