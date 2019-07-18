حساب المواطن السعودي … هل سوف يتم صرف الدفعة القادمة في إجازة عيد الأضحى؟

حساب المواطن السعودي يجيب على تسأل أحد المواطنين عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، عن موعد صرف الدفعة القادمة والتي تأتي في وقت إجازة عيد الأضحى المبارك، والذي قد تم تحديد موعد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ من قبل وزارة الخدمة المدنية سابقاً، وقالت وزارة الخدمة المدنية أن إجازة عيد الأضحى لهذا العام تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة، و تنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.

موعد صرف الدفعة الشهر القادم من برنامج حساب المواطن

رد برنامج حساب المواطن على استفسار بشأن موعد صرف الدفعة القادمة من الدعم والتي تكون في إجازة عيد الأضحى المبارك، وقال أنه سوف يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو في اليوم الذي قبله أو بعده في اليوم في ال صادف يوم عطلة نهاية الأسبوع.

التسجيل في الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي أنه سوف يستمر إستقبال طلبات التسجيل في الدفعة 22 من برنامج حساب المواطن ،وذلك من اجل الإستفادة من الدفعة الجديدة لشهر الجديد، وذلك بعد تحقيق كافة شروط الأهلية في برنامح حساب المواطن، ويمكنك عزيزي المواطن التسجيل والإستعلام عن الدعم المقدم من خلال البوابة الإلكترونية من هـــنــا