حساب المواطن …إيداع الدفعة الـ 21 في نهاية الإسبوع القادم

أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف الدفعة الـ21 من برنامج حساب المواطن السعودي، وكما هو متداول عليه لدى برنامج حساب المواطن يتم إيداع الدفعة في يوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم يوماً أو تأخير يوماً في حال صادف الموعد عطلة رسمية، ويستمر التسجيل في الدفعة الـ21 حتى موعد إيداع الدفعة لمن تحققت لديه الشروط الأهلية التي حددها برنامج حساب المواطن السعودي، حيث تم تحديد موعد الدفعة القادم على أن يكون في يوم الثامن من أغسطس وذلك بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك.

الشروط الأهلية التي حددها برنامج حساب المواطن كالتالي:

أن يوم المستفيد سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم بشكل دائم بالمملكة العربية السعودية، لا يقيم خارج المملكة أكثر من 90 يوم خلال العام.

أن لا يكون المسجل موجود في أي دور الإيواء الحكومية أو السجن.

أن تتوافق بيانات المسجل مع البيانات الموجوده لدى الجهات المتخصصه لديهم.

تكون قيمة الدعم من برنامج حساب المواطن على حسب دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين.

كيفية التعرف على قيمة الدعم لدى برنامج حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن السعودي، أنه يتم معرفة قيمة الإستحقاق عبر البوابة الإلكتروانية من هـــنــا، أكد برنامج حساب المواطن على استمرار التسجيل في الدفعة الـ22، والتي سوف يتم إيدعها في شهر سبتمبر القادم، ويتم التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية من هـــنــا.