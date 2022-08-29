حتى 5 سبتمبر مكتبة جرير السعودية تعلن طرح أقوى عروض التوفير بمناسبة الدراسة

أعلنت مكتبة جرير السعودية عن طرح واحد من أقوى عروض التوفير وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي في المملكة، حيث انتظم على مقاعد الدراسة وحضورياً جميع الطلبة والطالبات في كل الصفوف الدراسية في المملكة بداية من مرحلتي رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وذلك لأول منذ ما عامين، ولهذا فقد أطلقت وزارة التعليم الهوية البصرية للعام الدراسي الجديد تحت عنوان العالم ينتظرك.

مكتبة جرير السعودية تعلن طرح أقوي عروض التوفير بمناسبة الدراسة:-

وتحمل تلك الهوية البصرية الخاصة بالعام الدراسي الجديد 1444، معاني كثيرة كلها تؤكد على دور التعليم في تحقيق الطموحات المستقبلية، وتمثل عودة الطلاب لمقاعد الدراسة حضورياً احتفاءً حقيقياً ينتظره الجميع، كما أن تلك الهوية البصرية تعني إضفاء الجدية والنشاط بين الطلاب داخل المدرسة.

وقد عبر الطلاب والطالبات،عن مدى فرحتهم بعودتهم مرة أخرى إلى مقاعد الدراسة حضورياً، حيث أنه على الرغم من توافر التعليم الإلكتروني وإتاحته، فإن لا يغني بأي حال من الأحوال عن التعليم التقليدي داخل أسوار المدرسة، فالمدرسة تعلم الطلاب السلوكيات الحميدة، كما تجعلهم متعاونين معاً.

ونتيجة لبدء العام الدراسي الجديد فقد أعلنت مكتبة جرير عن طرح عروض ترويجية بخصومات كبيرة، وهذه العروض متاحة في فروع مكتبة جرير في السعودية حتى الخامس من شهر سبتمبر المقبل، ويمكن التعرف على تلك العروض وذلك كما يلي:-

وبالنظر إلى تلك العروض الترويجية نجد أنها تتضمن خصومات وتخفيضات تتناسب مع جميع فئات الدخل من الطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور، حيث أنها تأتي تشجيعاً لهم على شراء احتياجاتهم من تلك السلع المعروضة داخل المكتبة.

وتعد مكتبة جرير من أكثر المكتبات انتشاراً في المملكة، وهي ليست مكتبة بالمعني التقليدي فهي تضم كافة احتياجات الأسرة من السلع الإلكترونية والكتب وغيرها من السلع الأخرى التي تهم جميع أفراد الأسرة في المملكة.