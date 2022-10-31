جي بي مورجان يدعم الأسهم الصينية

تحدث الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورجان جيمي ديمون قائلًا أن الأسهم الصينية اليوم في وضع أفضل مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، حيث أن الصين لا تزال تقدم فرص كبيرة للمستثمرين العالمين، وذلك بالرغم من التراجع الكبير الذي شهدته الأسهم الصينية الأسبوع الماضي بسبب الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجراها الحزب الشيوعي، والتي يتم إجراؤها مرة كل خمس سنوات.

جي بي مورجان يؤكد قوة الأسهم الصينية رغم التراجع

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان أن كل الامور التي تعيق ثاني أكبر اقتصاد في العالم سوف تختفي مع مرور الوقت، مشيرا إلى أن الفرصة الآن تعد جيدة للاستثمار في الأسهم الصينية ، وحتى لو لم يتجه المستثمرون حاليا إلى الأسهم الصينية ، فإن أية أسهم أخرى قد يتم الاستثمار فيها سوف تتأثر بأداء الاسهم الصينية ، كما أضاف أن دخول سوق الأسهم الصينية يتطلب صبرا وخبرة مكتسبة لفهم آلية عملها.