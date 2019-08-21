قرض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدم دعما ماليا ومعنويا للشباب من اجل توفير فرص العمل للشباب، حيث أن جهاز تنمية المشروعات يخصص مبلغ مالي قدره 44 مليار لدعم ما يقرب من 3 مليون مشروع مختلف، والذي يوفر فرص عمل للشباب إلى ما يقرب من 4.5 مليون فرص عمل للشباب ليدعم قطاع التوظيف ومن خلال هذه المقالة المميزة بموقع نجوم مصرية، سوف نقدم لكم الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على قرض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفى حالة الجدية يقوم الصنوق بتدريب الشباب على العمل من خلال تفعيل الدورات التدريبية وتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والمساعدة في تنفيذ المشروع على ارض الواقع، ويعمل أيضا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر على تقديم التمويل اللازم للمشروع.

شروط قرض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

هنالك بعض الشروط التي يجب توافرها في حالة الرغبة في قرض صندوق تنمية المشروعات وهى كما يلي:

لايقل السن عن 21 عام وتوفر الأهلية القانونية.

حسن السير والسلوك والسمعة.

فيش جنائي خالي من الأحكام القضائية التي تخل بالشرف والأمانة.

التفرغ الكامل للمشروع وادراته.

أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة.

أن يكون المشروع في نفس محافظة العميل أو المجاورة له.

تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

خدمات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

يقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة تمويلات مالية للمشروعات الصغيرة ويقدم أيضا دعما غير مادي، مثل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما انه يفتح قنوات التسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة من خلال تنظيم المعارض، حيث يعمل جهاز تنمية الشروعات الصغيرة على تنظيم معارض دائمة طوال العام لعرض منتجات المشروع، ويعمل أيضا على تنظيم معارض موسمية في الأعياد، ويشارك في معارض دولية مثل الصين ودول اخرى.

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تمويل المشروعات الصغيرة من بنك مصر

يعمل بنك مصر على تمويل المشروعات الصغيرة وذلك للمشروعات التي توفر فرص عمل بصورة دائمة، وأيضا تساهم في زيادة إنتاجية الدخل القومي، حيث يتم التمويل من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لرأس المال العامل بالتنسيق مع بنك مصر، وذلك للآلات والمعدات، حيث تبلغ مبالغ التمويل المالية لشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة من 100 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه، بسعر عائد 5%، ويحتسب رأس المال المدفوع طبقا للسجل التجاري.

يبدأ بـ50 ألف إلى 5 مليون جنيه للمشروعات الصناعية.

يبدأ بـ50الف إلى 3 مليون جنيه للمشروعات الغير صناعية.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

نطرح لكم المستندات المطلوبة لحصول المستفيدين على قرض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة كما يلي:

مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

صورة من عقد الشركة.

تقديم صورة رخصة مزاولة النشاط.

توضيح الموقف الضريبي والتأمين بالصور.

صورة عقد ايجار المشروع أو عقد الملكية.

تقديم الميزانية الافتتاحية للشركات الجديدة والميزانيات السابقة للمشروعات القائمة.

ملاحظات قروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

يقوم الجهاز بتمويل المشروعات الصناعية من الآلات والمعدات بنسبة تمويل تصل إلى 80%، بينما يقوم مشروع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بتمويل رأس المال العامل بنسبة 100% تقريبا في بعض المشروعات، التي توفر فرص عمل دائمة للشباب والتي تساهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي.

احدث أخبار خدمات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

يقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مجموعة مختلفة من الخدمات أولها تمويل المشروعات والتسويق أيضا، حيث عمل جهاز تنمية المشروعات على ضخ 9.2 مليار جنيه بغرض توفير 624 فرصة عمل مختلفة للشباب، ولم يتخل الجهاز عن دور المرأة فقد تم التوعية بتمكين المرأة في المشروعات الصغيرة والمشاركة في المعارض المختلفة التابعة للجهاز.

يعمل الجهاز على تمويل المشروعات الصغيرة وخاصة الإنتاجية منها، هذا بخلاف الدعم الذي يقدمه لرواد الأعمال الجدد، فن كنت صاحب جديد، فيعتبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة هو خيارك الأفضل.