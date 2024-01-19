جنون الذهب يكتسح الصاغة .. ارتفاع كبير في الأسعار ومكاسب خرافية في يومين

استمرت أسعار الذهب اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي في الارتفاع بمعدلات غير مسبوقة، ليحقق الذهب مكاسب تاريخية تجاوزت 250 جنيه للجرام الواحد، وذلك بعد الإقبال الكبير على شراء الجنيهات والسبائك الذهبية، الأمر الذي رفع بشكل كبير من حجم الطلب على المعدن النفيس، وبالتالي ارتفع سعره بشكل غير مسبوق، ليسجل رقماً قياسياً جديداً.

زيادة أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر

وسجلت الأسعار اليوم الجمعة، في ختام التعاملات بسوق الصاغة ارتفاعات متوالية، ليرتفع سعر السبيكة ذات الـ50 جرام من عيار 24 اكثر من 13100 جنيه، وفيما يلي عرض للأسعار لكل عيار:

سجل جرام الذهب عيار 24 قيمة بلغت 4171 جنيهاً.

سجل جرام الذهب عيار 21 قيمة بلغت 3650 جنيهاً.

سجل جرام الذهب عيار 18 قيمة بلغت 3128 جنيهاً.

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 29200 جنيهاً.

أسعار الذهب عالمياً اليوم الجمعة

لم تختلف أسعار المعدن الأصفر عالمياً عن الأسواق المصرية، فقد شهدت الأسعار ارتفاعاً كبيراً عالميا، وذلك مع استمرار الاضطرابات التي يشهدها العالم سواء في الشرق الأوسط بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، أو الأعمال العسكرية في أوربا بين روسيا وأوكرانيا، وأخيراً التوترات التي بدأت بين باكستان وإيران منذ أيام.

وبلغ سعر أوقية الذهب 2038 دولار، ليرتفع أكثر من 20 دولار خلال يومين، والأوقية أو ما يطلق عليه “الأونصة” يبلغ وزنها 31.1 جرام ذهب من عيار 24.

سعر الذهب في السعودية

أرتفاع أسعار المعدن النفيس امتد ليشمل السوق السعودية، وذلك بعد أن سجلت الأسعار اليوم ارتفاعاً جديداً على كافة الأعيرة، لتسجل الأسعار المبالغ الأتية: