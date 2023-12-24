جنون الذهب.. التموين تكشف موعد انخفاض سعر المعدن الأصفر

تحدث ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، عن سبب الارتفاع الجنوني لسعر المعدن الأصفر مؤخرًا، موضحًا أن قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة تسبب في الزيادات الجديدة في أسعار الذهب.

الذهب في السوق المصري - صورة أرشيفية

وأوضح “فرج”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري”، المذاع على قناة “MBC مصر”، أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي تسبب في زيادة سعر الذهب من 1950 لـ 2050، أي ما يعادل 100 دولار في ساعات معدودة، منوهًا أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا للمواطنين للاستثمار في أموالهم.

وأوضح مستشار وزير التموين، أن مبادرة “زيرو جمارك” ستساهم في حل مشكلة ارتفاع أسعار الذهب وزيادة كمياته في السوق المصري، وذلك عن طريق دخول كميات كبيرة من خلال المصريين المتواجدين في الخارج، لافتًا إن مشكلة ارتفاع أسعار الذهب تعاني منها جميع الدول وليست مصر فقط.