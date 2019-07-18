جنون الأصفر.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 18-7-2019

نرصد لكم أحدث تطورت أسعار الذهب الذي سجلت زيادة جديدة في مساء اليوم الخميس بعد أن ارتفعت في بداية التعاملات بقيمة 8 جنيه للجرام الواحد بمحلات الصاغة في مصر، وذلك عقب تسجيل الأوقية وفق أخر تقرير لها حتى الآن 1447 دولار، جديراً بالذكر أن أوقية الذهب سجلت في تعاملات الصباح 1421 دولار، لتُسجل الأوقية زيادة جديد بنحو 26 دولار، وتراوح سعر الجنيه الذهب ما بين 5,312 إلى 5,328 وفق أحدث أسعار المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت كافة أعيرة الذهب اليوم بمحلات الصاغة عقب زيادة الأوقية الأخيرة زيادة جديدة، ليُسجل عيار 18 الأبرز في محافظة القاهرة والإسكندرية بنحو 571 جنيه مقابل الجرام، وتراوج سعر عيار 24 ما بين 759 جنيه إلى 761 جنيه، وإليكم جدول أسعار الذهب اليوم وفق أخر تحديث.

الوحدة السعر مقابل الجرام بالجنيه عيار 24 759 إلى 761 عيار 22 696 إلى 698 عيار 21 664 إلى 666 عيار 18 569 إلى 571 عيار 14 443 إلى 444 عيار 12 379 إلى 381 الأونصة 23,600 إلى 23,672 الجنيه الذهب 5,312 إلى 5,328 كيلو الذهب 758,857 إلى 761,143

الأسعار المُدرجة بالجدول السابق تشمل أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة دون إضافة قيمة المصنعية، ويتم تحديثها فور حدوث أي تغييرات في سعر الأوقية.

أسعار الذهب في السعودية

سجلت أوقية الذهب في المملكة 5425 ريال وتأثرت جميع أعيرة الذهب بقيمة الأوقية عالمياً، ليُسجل عيار 24 بنحو 174.44 ريال للجرام، وسجل عيار 22 مقابل الجرام 159.90 ريال، وسجل عيار 21 سجل 152.64 ريال، وعيار 18 وفق أخر تحديثات سجل 130.83 للريال، وأخيراً سجل الجنيه الذهب 1221 ريال.