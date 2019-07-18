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جنون الأصفر.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 18-7-2019

كتب عبد العزيز عليفي آخر تحديث
جنون الأصفر.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 18-7-2019
سعر الذهب

نرصد لكم أحدث تطورت أسعار الذهب الذي سجلت زيادة جديدة في مساء اليوم الخميس بعد أن ارتفعت في بداية التعاملات بقيمة 8 جنيه للجرام الواحد بمحلات الصاغة في مصر، وذلك عقب تسجيل الأوقية وفق أخر تقرير لها حتى الآن 1447 دولار، جديراً بالذكر أن أوقية الذهب سجلت في تعاملات الصباح 1421 دولار، لتُسجل الأوقية زيادة جديد بنحو 26 دولار، وتراوح سعر الجنيه الذهب ما بين 5,312 إلى 5,328 وفق أحدث أسعار المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت كافة أعيرة الذهب اليوم بمحلات الصاغة عقب زيادة الأوقية الأخيرة زيادة جديدة، ليُسجل عيار 18 الأبرز في محافظة القاهرة والإسكندرية بنحو 571 جنيه مقابل الجرام، وتراوج سعر عيار 24 ما بين 759 جنيه إلى 761 جنيه، وإليكم جدول أسعار الذهب اليوم وفق أخر تحديث.

الوحدةالسعر مقابل الجرام بالجنيه
عيار 24759 إلى 761
عيار 22696 إلى 698
عيار 21664 إلى 666
عيار 18569 إلى 571
عيار 14443 إلى 444
عيار 12379 إلى 381
الأونصة23,600 إلى 23,672
الجنيه الذهب5,312 إلى 5,328
كيلو الذهب758,857 إلى 761,143

الأسعار المُدرجة بالجدول السابق تشمل أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة دون إضافة قيمة المصنعية، ويتم تحديثها فور حدوث أي تغييرات في سعر الأوقية.

أسعار الذهب في السعودية

سجلت أوقية الذهب في المملكة 5425 ريال وتأثرت جميع أعيرة الذهب بقيمة الأوقية عالمياً، ليُسجل عيار 24 بنحو 174.44 ريال للجرام، وسجل عيار 22 مقابل الجرام 159.90 ريال، وسجل عيار 21 سجل 152.64 ريال، وعيار 18 وفق أخر تحديثات سجل 130.83 للريال، وأخيراً سجل الجنيه الذهب 1221 ريال.

عن الكاتب

عبد العزيز علي

كاتب لدى موقع نجوم مصرية، أهوى كتابة شتى المقالات وخصوصاً الرياضية، حاصل على بكالوريوس هندسة من جامعة الزقازيق، أبرز هوايتي الألعاب الأونلاين ومتابعة كل ما هو جديد في مجال التقنية.

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