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جميع البنوك – رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي ATM

كتب محمود الهواريفي آخر تحديث
جميع البنوك – رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي ATM
رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي

دائماً ما تفرض البنوك مصروفات على عمليات السحب والاستعلام من ماكينات ATM للصراف الآلي، وهذا في حالة السحب من احدى الماكينات التابعة لأحد البنوك والغير مشترك بها، بمعنى .. أن البنوك لا تفرض رسوماً في حال استخدام ماكينات الصراف الآلي الخاص بها في عملية السحب والاستعلام إذا كنت تمتلك حساب في ذات البنك.

وبالتالي فان عمولة سحب النقود أو رسوم الاستعلام يتم صرفها لحساب البنك فوراً في حالة استخدام ماكينات الصراف الآلي لبنوك الغير، وعلى ذلك فإذا كنت ترغب في سحب مبلغ 5000 مثلاً من ماكينات الصراف الألي لبنك مصر، وانت عميل لأحد البنوك الأخرى فانك ستدفع عمولة سحب فورية قدرها 5 جنيه مثلاً، واليكم أسعار تكلفة السحب من ماكينات الصراف الآلي وكذلك أسعار الاستعلام.

رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي والاستعلام

الجدول التالي يوضح تفصيلاً مصروفات الاستعلام والسحب من ماكينات الصراف الآلي بالتفصيل.

البنكرسوم السحب بالجنيهرسوم الاستعلام بالجنيه
بنك الإسكندرية10
البنك الأهلي المصري51.5
البنك التجاري الدولي2 % بحد أدنى 20
العربي الإفريقي الدولي83
بنك مصر6
المصرف المتحد65
بنك الشركة المصرفية العربية7
بنك كريدى أجريكول63
التجاري وفا بنك إيجيبت3 إلى 5 حسب الكارت
قطر الوطني الأهلي QNB52
بنك المؤسسة ABC73
بنك الكويت الوطني74
بنك أبو ظبى الأول53
بنك التعمير والإسكان3 إلى 53 إلى 5
البنك الأهلي المتحد66
بنك بلوم53
البنك الأهلي اليونانى55
بنك الاتحاد الوطني63
بنك القاهرة75
البنك المصري الخليجي53
بنك المشرق41.5
بنك الإمارات دبي الوطني6 لكارت صاحب علامة “123”
أبو ظبى الإسلاميأول معاملتين مجاناً و5 جنبه للحركات الأخرى
البنك الغفاري المصري العربي44
بنك عوده85
HSBC10
بنك البركة66
بنك الاستثمار العربي52
البنك الأهلي الكويتي65
البنك العربي6
البنك المصري لتنمية الصادرات53
رسوم الاستعلام من ماكينات البنوك
رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي

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عن الكاتب

محمود الهواري

حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة الأزهر الشريف .. اعمل كاتب بموقع نجوم مصرية واعمل في مجال تحليل ميزانية الشركات الصغيرة وأعمال المحاسبة والخطط التسويقية عبر الإنترنت .. متابع للأخبار الاقتصادية والشركات الناشئة مهتم بالتدوين التقني الجديد والكتابة عن احدث المنتجات التكنولوجية وأخبار الفن المختلفة

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