دائماً ما تفرض البنوك مصروفات على عمليات السحب والاستعلام من ماكينات ATM للصراف الآلي، وهذا في حالة السحب من احدى الماكينات التابعة لأحد البنوك والغير مشترك بها، بمعنى .. أن البنوك لا تفرض رسوماً في حال استخدام ماكينات الصراف الآلي الخاص بها في عملية السحب والاستعلام إذا كنت تمتلك حساب في ذات البنك.

وبالتالي فان عمولة سحب النقود أو رسوم الاستعلام يتم صرفها لحساب البنك فوراً في حالة استخدام ماكينات الصراف الآلي لبنوك الغير، وعلى ذلك فإذا كنت ترغب في سحب مبلغ 5000 مثلاً من ماكينات الصراف الألي لبنك مصر، وانت عميل لأحد البنوك الأخرى فانك ستدفع عمولة سحب فورية قدرها 5 جنيه مثلاً، واليكم أسعار تكلفة السحب من ماكينات الصراف الآلي وكذلك أسعار الاستعلام.

رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي والاستعلام

الجدول التالي يوضح تفصيلاً مصروفات الاستعلام والسحب من ماكينات الصراف الآلي بالتفصيل.