دائماً ما تفرض البنوك مصروفات على عمليات السحب والاستعلام من ماكينات ATM للصراف الآلي، وهذا في حالة السحب من احدى الماكينات التابعة لأحد البنوك والغير مشترك بها، بمعنى .. أن البنوك لا تفرض رسوماً في حال استخدام ماكينات الصراف الآلي الخاص بها في عملية السحب والاستعلام إذا كنت تمتلك حساب في ذات البنك.
وبالتالي فان عمولة سحب النقود أو رسوم الاستعلام يتم صرفها لحساب البنك فوراً في حالة استخدام ماكينات الصراف الآلي لبنوك الغير، وعلى ذلك فإذا كنت ترغب في سحب مبلغ 5000 مثلاً من ماكينات الصراف الألي لبنك مصر، وانت عميل لأحد البنوك الأخرى فانك ستدفع عمولة سحب فورية قدرها 5 جنيه مثلاً، واليكم أسعار تكلفة السحب من ماكينات الصراف الآلي وكذلك أسعار الاستعلام.
رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي والاستعلام
الجدول التالي يوضح تفصيلاً مصروفات الاستعلام والسحب من ماكينات الصراف الآلي بالتفصيل.
|البنك
|رسوم السحب بالجنيه
|رسوم الاستعلام بالجنيه
|بنك الإسكندرية
|10
|البنك الأهلي المصري
|5
|1.5
|البنك التجاري الدولي
|2 % بحد أدنى 20
|العربي الإفريقي الدولي
|8
|3
|بنك مصر
|6
|المصرف المتحد
|6
|5
|بنك الشركة المصرفية العربية
|7
|بنك كريدى أجريكول
|6
|3
|التجاري وفا بنك إيجيبت
|3 إلى 5 حسب الكارت
|قطر الوطني الأهلي QNB
|5
|2
|بنك المؤسسة ABC
|7
|3
|بنك الكويت الوطني
|7
|4
|بنك أبو ظبى الأول
|5
|3
|بنك التعمير والإسكان
|3 إلى 5
|3 إلى 5
|البنك الأهلي المتحد
|6
|6
|بنك بلوم
|5
|3
|البنك الأهلي اليونانى
|5
|5
|بنك الاتحاد الوطني
|6
|3
|بنك القاهرة
|7
|5
|البنك المصري الخليجي
|5
|3
|بنك المشرق
|4
|1.5
|بنك الإمارات دبي الوطني
|6 لكارت صاحب علامة “123”
|أبو ظبى الإسلامي
|أول معاملتين مجاناً و5 جنبه للحركات الأخرى
|البنك الغفاري المصري العربي
|4
|4
|بنك عوده
|8
|5
|HSBC
|10
|بنك البركة
|6
|6
|بنك الاستثمار العربي
|5
|2
|البنك الأهلي الكويتي
|6
|5
|البنك العربي
|6
|البنك المصري لتنمية الصادرات
|5
|3
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