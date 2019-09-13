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جرام 21 يُسجل 688.. إعرف سعر الذهب لجميع الأعيرة و الجنيه الذهب في مصر و السعودية اليوم المُوافق 13/9/2019

بواسطة نبيل عامر 0

سعر الذهب اليوم في مصر و السعودية يوم الجمعة المُوافق 13/9/2019، حيث لم يشهد الذهب أي تغير في السعر عن يوم أمس الخميس حيث ثبت السعر بعد الزياده التي إزدادها البارحة والتي بلغت قيمتها ثمانية جنيهات للجرام الواحد، وسنعرض على حضراتكم سعر الذهب اليوم لجيع الأعيرة و الجنيه الذهب عبر الجداول الآتية .



سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالمصنعية وبدون المصنعية نقدمه لكم زوار موقع نجوم عبر الجدولين الآتين، حيث تشهد أسعار الذهب تذبذباً كبيراً الفترة الحالية من صعود وهبوط متفاوت .



الوحدةسعر الذهب بدون مصنعية
عيار 24785 إلى 787 جنيه
عيار 22720 إلى 722 جنيه
عيار 21687 إلى 689 جنيه
عيار 18589 إلى 591 جنيه
عيار 14458 إلى 459 جنيه
عيار 12393 إلى 394 جنيه
الاونصة24,418 إلى 24,489 جنيه
الجنيه الذهب5,496 إلى 5,512 جنيه
الكيلو785,143 إلى 787,429  جنيه

 

 

الوحدةجنيه مصريدولار أمريكي
سعر الذهب عيار 24793.93 جنيه48.43
سعر الذهب عيار 22727.77 جنيه44.40
سعر الذهب عيار 21694.70 جنيه42.38
سعر الذهب عيار 18595.45 جنيه36.33
سعر الذهب عيار 14463.13 جنيه28.25
سعر الذهب عيار 12396.96 جنيه24.22
سعر الذهب عيار 9297.72 جنيه18.16
سعر أوقية الذهب24,691 جنيه1,506
سعر الجنيه الذهب5,558 جنيه339.05
سعر الكيلو الذهب793,926 جنيه48,434

سعر الذهب في السعودية

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24181.71 ريال48.43
سعر الذهب عيار 22166.57 ريال44.40
سعر الذهب عيار 21159.00 ريال42.38
سعر الذهب عيار 18136.28 ريال36.33
سعر الذهب عيار 14106.00 ريال28.25
سعر الذهب عيار 1290.85 ريال24.22
سعر أوقية الذهب5,651 ريال1,506
سعر الجنيه الذهب1,272 ريال339.05
سعر الكيلو الذهب181,708 ريال48,434

بلغ سعر الجرام عيار  حوالي 175 ريال بدون مصنعية كما بلغ عيار 21 حوالي 150 ريال بدون المصنعية .



نبيل عامر

    نبيل عامر خريج هندسة الزقازيق بالغ من العمر 23 عاما محب للصحافة الالكترونية



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