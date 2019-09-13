جرام 21 يُسجل 688.. إعرف سعر الذهب لجميع الأعيرة و الجنيه الذهب في مصر و السعودية اليوم المُوافق 13/9/2019

سعر الذهب اليوم في مصر و السعودية يوم الجمعة المُوافق 13/9/2019، حيث لم يشهد الذهب أي تغير في السعر عن يوم أمس الخميس حيث ثبت السعر بعد الزياده التي إزدادها البارحة والتي بلغت قيمتها ثمانية جنيهات للجرام الواحد، وسنعرض على حضراتكم سعر الذهب اليوم لجيع الأعيرة و الجنيه الذهب عبر الجداول الآتية .







سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالمصنعية وبدون المصنعية نقدمه لكم زوار موقع نجوم عبر الجدولين الآتين، حيث تشهد أسعار الذهب تذبذباً كبيراً الفترة الحالية من صعود وهبوط متفاوت .







الوحدة سعر الذهب بدون مصنعية عيار 24 785 إلى 787 جنيه عيار 22 720 إلى 722 جنيه عيار 21 687 إلى 689 جنيه عيار 18 589 إلى 591 جنيه عيار 14 458 إلى 459 جنيه عيار 12 393 إلى 394 جنيه الاونصة 24,418 إلى 24,489 جنيه الجنيه الذهب 5,496 إلى 5,512 جنيه الكيلو 785,143 إلى 787,429 جنيه

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي سعر الذهب عيار 24 793.93 جنيه 48.43 سعر الذهب عيار 22 727.77 جنيه 44.40 سعر الذهب عيار 21 694.70 جنيه 42.38 سعر الذهب عيار 18 595.45 جنيه 36.33 سعر الذهب عيار 14 463.13 جنيه 28.25 سعر الذهب عيار 12 396.96 جنيه 24.22 سعر الذهب عيار 9 297.72 جنيه 18.16 سعر أوقية الذهب 24,691 جنيه 1,506 سعر الجنيه الذهب 5,558 جنيه 339.05 سعر الكيلو الذهب 793,926 جنيه 48,434

سعر الذهب في السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 181.71 ريال 48.43 سعر الذهب عيار 22 166.57 ريال 44.40 سعر الذهب عيار 21 159.00 ريال 42.38 سعر الذهب عيار 18 136.28 ريال 36.33 سعر الذهب عيار 14 106.00 ريال 28.25 سعر الذهب عيار 12 90.85 ريال 24.22 سعر أوقية الذهب 5,651 ريال 1,506 سعر الجنيه الذهب 1,272 ريال 339.05 سعر الكيلو الذهب 181,708 ريال 48,434

بلغ سعر الجرام عيار حوالي 175 ريال بدون مصنعية كما بلغ عيار 21 حوالي 150 ريال بدون المصنعية .