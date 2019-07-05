أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بموافقة مجلس الوزراء على زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك مع بداية الساعة 9:00 صباحاً في يوم 5 /7 /2019،حيث أصبحت اسعار البنزين في مصر اليوم في اهتمام الكثير من الشعب المصري، واليكم تفصيلا، وخاصة بعد انتشار خبر زيادة أسعار الوقود اسعار المحروقات المختلفة الجديدة 2019.

اسعار البنزين في مصر اليوم

إليكم سعر البنزين والسولار في مصر كما يلي:

أنواع والوقود السعر قبل الزيادة سعر البنزين بعد الزيادة الجديدة بنزين 95 7.75 جنيه 9 جنيه بنزين 92 6.75 جنيه 8 جنيه بنزين 80 5.5 جنيه 6.75 جنيه اسطوانة البوتاجاز المنزلى 50 جنيه 65 جنيه اسطوانة البوتاجاز التجاري 100 جنيه 130 جنيه السولار 5.5 جنيه 6.75 جنيه سعر طن المازوت 3500 جنيه 4500 جنيه

أهمية أسعار البنزين في مصر

يعتبر سعر البنزين والمحروقات بصفة عامة، من اهتمام الكثير من الشعب المصري وذلك لأن المحروقات هى الوقود والطاقة التي تحرك الكثير من النشاطات الاقتصادية والسياحية..الخ.

فإذا ارتفعت اسعار الوقود بالطبع سترتفع معها الكثير من السلع والخدمات كالنقل والمواصلات، لهذا تظل أسعار البنزين في ترقب الكثير تخوفا من الزيادات المستقبلية في أسعار البنزين في مصر والمحروقات عامة، لما لها من تأثير كبير على حركة اسعار السلع والخدمات المختلفة.

وجاء أن زيادة أسعار البنزين سوف يوفر حوالى 50 مليار جنيه للدولة، وان زيادة أسعار البنزين والمحروقات جاء إصلاحا للكثير من المشكلات المتراكمة للدعم في الدولة.