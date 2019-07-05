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بالأرقام .. أسعار البنزين في مصر بعد الزيادة تعرف سعر المحروقات بالتفصيل (سولار – بنزين – اسطوانة الغاز – المازوت)

كتب محمود الهواريفي آخر تحديث
بالأرقام .. أسعار البنزين في مصر بعد الزيادة تعرف سعر المحروقات بالتفصيل (سولار – بنزين – اسطوانة الغاز – المازوت)
الأسعار الجديدة للبنزين

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بموافقة مجلس الوزراء على زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك مع بداية الساعة 9:00 صباحاً في يوم 5 /7 /2019،حيث أصبحت اسعار البنزين في مصر اليوم في اهتمام الكثير من الشعب المصري، واليكم تفصيلا، وخاصة بعد انتشار خبر زيادة أسعار الوقود اسعار المحروقات المختلفة الجديدة 2019.

اسعار البنزين في مصر اليوم

إليكم سعر البنزين والسولار في مصر كما يلي:

أنواع والوقود السعر قبل الزيادة سعر البنزين بعد الزيادة الجديدة
بنزين 95 7.75 جنيه 9 جنيه
بنزين 92 6.75 جنيه 8 جنيه
بنزين 80 5.5 جنيه 6.75 جنيه
اسطوانة البوتاجاز المنزلى 50 جنيه 65 جنيه
اسطوانة البوتاجاز التجاري 100 جنيه 130 جنيه
السولار 5.5 جنيه 6.75 جنيه
سعر طن المازوت 3500 جنيه 4500 جنيه

 

سعر البنزين بعد الزيادة
الأسعار الجديدة للبنزين

أهمية أسعار البنزين في مصر

يعتبر سعر البنزين والمحروقات بصفة عامة، من اهتمام الكثير من الشعب المصري وذلك لأن المحروقات هى الوقود والطاقة التي تحرك الكثير من النشاطات الاقتصادية والسياحية..الخ.

فإذا ارتفعت اسعار الوقود بالطبع سترتفع معها الكثير من السلع والخدمات كالنقل والمواصلات، لهذا تظل أسعار البنزين في ترقب الكثير تخوفا من الزيادات المستقبلية في أسعار البنزين في مصر  والمحروقات عامة، لما لها من تأثير كبير على حركة اسعار السلع والخدمات المختلفة.

#وزارة_البترول_والثروة_المعدنية#رئاسة_مجلس_الوزراء

Gepostet von ‎رئاسة مجلس الوزراء المصري‎ am Freitag, 5. Juli 2019

وجاء أن زيادة أسعار البنزين سوف يوفر حوالى 50 مليار جنيه للدولة، وان زيادة أسعار البنزين والمحروقات جاء إصلاحا للكثير من المشكلات المتراكمة للدعم في الدولة.

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عن الكاتب

محمود الهواري

حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة الأزهر الشريف .. اعمل كاتب بموقع نجوم مصرية واعمل في مجال تحليل ميزانية الشركات الصغيرة وأعمال المحاسبة والخطط التسويقية عبر الإنترنت .. متابع للأخبار الاقتصادية والشركات الناشئة مهتم بالتدوين التقني الجديد والكتابة عن احدث المنتجات التكنولوجية وأخبار الفن المختلفة

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