ثورة لوجستية في المملكة السعودية: ميناء جدة الإسلامي يدشن تجربة ربط المنافذ البحرية والجوية لتحقيق الكفاءة وتعزيز النمو الاقتصادي

في خطوة تهدف إلى تسهيل عبور الشحنات البحرية وتعزيز الربط اللوجستي بين المنافذ البحرية والجوية في المملكة، أعلن ميناء جدة الإسلامي عن انطلاق أول تجربة للربط اللوجستي بين المنافذ البحرية والجوية، ويأتي هذا الإعلان بعد تعاون الهيئة العامة للموانئ مع الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

صور لميناء جدة الإسلامي –المصدر: جوجل–تم تعديلهن

تهدف هذه التجربة إلى تسهيل عبور الشحنات البحرية من خلال وسائط متعددة للترانزيت وربطها بالمنافذ الجوية، وتم تنفيذ التجربة باستخدام خدمة العبور المقدمة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك باستخدام أفضل التقنيات والمعايير الحديثة لتتبع الشحنات وتسهيل إجراءات فسح الشحنات.

تم نقل شحنة تجارية من ميناء جدة الإسلامي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنظام الترانزيت، وتمت مناولة الشحنة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي من قِبل شركة “سال السعودية للخدمات اللوجستية”، ثم تم نقلها جواً عبر أسطول شركة الخطوط السعودية للشحن إلى وجهتها النهائية.

تسهيلًا لعبور الشحنات البحرية من خلال وسائط متعدَّدة وربطها بالمنافذ الجوية؛ #ميناء_جدة_الإسلامي يدشِّن أوَّل تجربة تابعة لمذكرة تفاهم الربط اللوجستي بين المنافذ الجوية والبحرية للمساهمة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية. pic.twitter.com/xHtK96VuzE — مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) November 12, 2023

تعد هذه التجربة الأولى من نوعها في المملكة، وتهدف إلى تعزيز الخدمات والمقومات اللوجستية لضمان الربط اللوجستي المتكامل بين المنافذ البحرية والجوية في المملكة، وتستفيد المملكة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها تربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا، بالإضافة إلى استخدام جميع المرافق والمنافذ المتاحة.

وقد أظهرت التجربة مستويات قياسية عالية في العمليات اللوجستية والمناولة الأرضية في الموانئ والمطارات، وتعزز هذه الخطوة مكانة المملكة المحورية في المجال اللوجستي عالمياً، حيث تسهم في رفع كفاءة العمليات بالمواءمة مع جميع الأطراف المعنية.

يشير التقرير إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي رئيسي في المنطقة، ومن المتوقع أن توفر هذه التجربة فوائد عديدة، بما في ذلك تقليل التكلفة والوقت اللازم لنقل الشحنات وتحسين كفاءة العمليات اللوجستية.

يعد توطين الخدمات اللوجستية وربط المنافذ البحرية والجوية في المملكة تحدياً استراتيجياً مهماً يعزز قدرة البلاد على التنافس في سوق الشحن العالمي، ومن المرجح أن يتم توسيع هذه الخدمة في المستقبل لتشمل المزيد من المنافذ البحرية والجوية في المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية المملكة لتطوير قطاع النقل واللوجستيات وتعزيز التكامل بين المنافذ البحرية والجوية والبرية، وتعكس هذه الخطوة التزام المملكة بتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

في الختام، يمثل الربط اللوجستي بين المنافذ البحرية والجوية بميناء جدة الإسلامي تطوراً استراتيجياً هاماً في قطاع اللوجستيات في المملكة، ومن المتوقع أن يسهم هذا التطوير في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة على المستوى الإقليمي والدولي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.