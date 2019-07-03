تيسيراً على العاملين بالدولة… “وزارة المالية” تقدم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر

بمناسبة بدء العمل بالموازنة الجديدة وقرب عيد الأضحى والعام الدراسي، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه بمناسبة بدأ العمل بموازنة العام المالي 2019/2020، وتيسيراً على العاملين بالدولة خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وبداية العام الدراسي الجديد، قررت وزارة المالية تقديم مواعيد صرف المرتبات والأجور للعاملين بالدولة بالعلاوات والزيادات المقررة بما فيها المحولة على البنوك الخاصة وكذلك (النفقة) عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2019.

مواعيد صرف مرتبات يوليو

وأضاف الوزير أنه سيتم صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة يوم 14 من الشهر نفسه ومرتبات أغسطس يوم 8 من الشهر نفسه، أي قبل عيد الأضحى، ومرتبات سبتمبر يوم 15 من الشهر نفسه ومرتبات أكتوبر يوم 20 من الشهر نفسه.

أشار عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى أن صرف المتأخرات وما يتقاضاه العاملون بخلاف المرتبات عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر يخضع للكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.

وأضاف معيط أن الخزانة العامة للدولة تتحمل النظم الاجتماعية وتكاليفها وهو ما يحرص عليه رئيس الجمهورية ومنها توفير تعليم جيد والتغطية الصحية وتوفير حماية مالية للمنظومات الاجتماعية وخفض معدلات الفقر، كما أن وزارة المالية كانت تبدأ في صرف المرتبات للعاملين بالدولة في يوم 24 من كل شهر، وحتى يوم 28 من نفس الشهر.

قرارات الزيادات و العلاوات

وتابع معيط خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء وبحضور وزراء الإنتاج الحربي والصحة والمالية والاتصالات وممثل عن الهيئة الهندسية ومحافظ بورسعيد لإطلاق التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، ومن المنتظر أن يحصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية، من أول يوليو الجاري بنسبة 7% من الأجر بحد أدنى 75 جنيهاً، كما يحصل العاملون بالجهاز من غير الخاضعين على علاوة خاصة بنسبة 10 % بحد أدنى أيضاً 75 جنيهاً.

وأكد (معيط) أن هناك وعداً بتقديم تغطية وتأمين مالي للمنظومة وتطبيقها لأننا لن نفتح هذه المنظومة حتى تتعثر بعد فترة بسبب عدم توفر التغطية المالية وإنما نوفر الأموال لذلك وبناء على دراسة متفق عليها، كما أقر البرلمان يوم الإثنين الماضي مشروع قانون صرف العلاوتين الدورية والخاصة لموظفي الجهاز الإداري، وذلك لصرفها مع أول راتب شهري في السنة المالية الجديدة.