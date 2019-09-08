توقيت صرف مساعدة المقطوعة شهر محرم 1441 لكافة المستفيدين







يعتبر الضمان الإجتماعي من أبرز ما يبحث عنه المواطن السعودي في هذه الاونة، وذلك بسبب تأخر صرف مساعدة المقطوعة شهر محرم 1441 ، حيث يزداد البحث في هذه الاونة عن الموعد الرسمي من اجل إيداع وصرف مساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الإجتماعي، هذا وتهدف المقطوعة من أجل العمل على مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض أو الأسر التى لا دخل لها، وتهدف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من المقطوعة العمل على تحسين الظروف المعيشية للأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وسوف نوضح لكم بعض التفاصيل المتعلقة في مساعدة المقطوعة من قبل موقع نجوم مصرية .







ما هي مساعدة المقطوعة

هي عبارة عن مبلغ مالي أقرته وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من أجل العمل على مساعدة الأسر الفقيرة في السعودية، والأسر التى تأثرت بفعل الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة، حيث تعمل المقطوعة على تخفيف الآثار المترتبة على تطبيق الضريبة المضافة، والذي أدى إلى إرتفاع السلع والخدمات والمحروقات.







ما هي شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة

يجب أن يكون عمر المقدم للإستفادة من المقطوعة أكثر من 35 عاماً. ضرورة أن يقوم المقدم الإفصاح عن كافة البيانات المطلوبة، ويجب أن تكون متوافقة مع الجهات الرسمية. تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الاعلى المقدم للمقطوعة. يتم صرف تلك المساعدة للأسر ذات الدخل المنخفض أو الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية.