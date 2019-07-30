توقيت صرف الدفعة الـ 21 من حساب المواطن

يبحث الكثير من المستفيدين من برنامج حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدفعة الجديدة من الحساب، حيث يأمل الكثير من المستفيدين بالإسراع في صرف الدفعة الجديدة عن شهر أغسطس من أجل التجهيز لعيد الأضحي المبارك 1440هـ، حيث تستهدف هذه المساعدة هو التخفيف عن المواطن السعودي، والعمل على تقديم الدعم المالي للأسرة صاحبة الدخل المنخفض أو الاسرة التي لا تقدر على تسوية إحتياجاتها الأساسية، وتسعى وزارة العمل من اجل تعويض الأسر التي تأثرت بشكل كبير بسبب المخاطر، بفعل الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها وزارة العمل والضمان الإجتماعي، من اجل تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي، وتطبيق رؤية المملكة للعام 2020 .

موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن

كشفت برنامج حساب المواطن عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن تقديم موعد إيداع الدفعة الـ21 للمستفيدين، وذلك بسبب مصادفة موعد الإيداع مع إجازة عيد الأضحي المبارك، وقد جاء ذلك من خلال رد حساب خدمة العملاء على سؤال بخصوص موعد إيداع الدفعة الجديدة، حيث قال انه سوف يتم إيداع الدفعة الحادية والعشرين يوم الخميس الموافق 8 أغسطس القادم بدلاً من يوم 10 وفقاً للجدولة الزمنية المسبقة للبرنامج الدعم .

مراحل التسجيل في حساب المواطن