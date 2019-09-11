توقيت إيداع الدفعة الجديدة من مساعدة المقطوعة 1441 شهر محرم

يبحث مستفيدي مساعدة المقطوعة بين الحين والأخر عن موعد صرف وإيداع مقطوعة شهر محرم، الدفعة الجديدة من المستفيدين الذين هم على قوائم الإنتظار، حيث يستاءل الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية من مستفيدي المقطوعة لماذا تأخر صرف الدفعة الجديدة من مساعدة المقطوعة، وقد إنتشرت العديد التي تتطالب وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بضرورة الإسراع في صرف المقطوعة من أجل المساهمة مع الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية والعمل على تحسين ظروفها المعيشية التي يمرون بها، وذلك بسبب فرض الضريبة المضافة والعديد من الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة، من أجل تطبيق رؤية المملكة للعام 2020.







شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

نوهت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية كافة المواطنين في دولة المملكة على انه يجب أن يتم التحقق من العديد من الشروط من أجل الإستفادة من صرف المقطوعة للمواطنين ” الذين لا يمتلكون دخل ” ومن بين تلك الشروط ما يلي :-







أن يكون عمر المستفيد أكثر 35 عاماً. سعودي الجنسية ويقيم في دولة المملكة العربية السعودية. أن لا يمتلك سجل تجاري.

الفئات المستفيدة من مساعدة المقطوعة







الأسر ذات الدخل المحدود

الأرامل والمطلقات

أسر السجناء

الأسرة التي غاب عنها عائلها.

استعلام عن مساعدة المقطوعة







نوهت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على أنه يمكن لكافة المواطنين الإستعلام ومعرفة قيمة الدخل من خلال زيارة البوابة الإلكترونية التابعة للضمان الإجتماعي، حيث أتاحت الوزارة خدمة الإستعلام من خلال البوابة الإلكترونية هــــنـــا