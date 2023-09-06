تقرير صادر حديثا يتوقع أن تنمو سوق “الميتافيرس” في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 28 % خلال الفترة من 2023-2028، يعود هذا النمو المتوقع إلى وجود بنية تحتية رقمية قوية في الإمارات، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة انتشار الإنترنت في البلاد.

توقعات نمو سوق الميتافيرس في الإمارات - المصدر العربية نت

اهتمام متزايد بصناعة الألعاب والتجارب التفاعلية الغامرة

يشير التقرير إلى أن صناعة الألعاب في الإمارات تحظى بجمهور كبير ومتزايد، حيث يهتم هذا الجمهور بالتجارب التفاعلية الغامرة التي تتيح لهم التواصل مع الآخرين واستكشاف بيئات افتراضية جديدة، وتعتبر هذه الاهتمامات الناشئة محفزا لنمو سوق “الميتافيرس” في الإمارات.

إطار تنظيمي جاذب للشركات الناشئة والتقنيات الحديثة

يؤكد التقرير الصادر عن مؤسسة “MarkNtel Advisors” للبحوث والدراسات أن الإمارات تتمتع بإطار تنظيمي جاذب للشركات الناشئة والتقنيات الحديثة، وهذا يوفر الفرص المناسبة لتوسيع سوق “الميتافيرس” في البلاد.

الجهود الحكومية لدعم صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية

تشير التقارير إلى أن حكومة أبو ظبي أطلقت في عام 2022 منصة “AD Gaming” بهدف تحويل الإمارة إلى مركز للألعاب والرياضات الإلكترونية، كما نظمت حكومة دبي خلال العام نفسه مهرجان دبي للرياضات الإلكترونية الذي جمع اللاعبون ومحترفو الصناعة والمشجعين للاحتفال بأحدث الاتجاهات والتطورات في مجال الألعاب، هذه الجهود الحكومية تعزز نمو سوق “الميتافيرس” في الإمارات.