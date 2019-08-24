توقعات سعر الدولار الأمريكي بمصر اليوم : السبت 24 أغسطس 2019 .. توقعات أسعار الورقة الأمريكية المستقبلية .. سعر جميع العملات بالبنك المركزي

سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية الدولار الأمريكي U.S dollar a money exchange office، العملة الأكثر تداولا حول العالم ، نعرض لكم أسعارها أولا بأول، لن أكون مبالغاً حين أقول أن الدولار وحركة أسعاره مقابل الجنيه المصري هو المتحكم والمسيطر ليس على أفراد الشعب المصري ومستوياته المعيشية فقط، بل تعدى الأمر ليصبح الدولار هو المسيطر على الاقتصاد الكلي لمصر، والسؤال الأهم هو كيف وصل الحال بالاقتصاد المصري لهذا الوضع، وأيضا دور السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري في السيطرة على توحش الدولار وانفلات أسعاره، والذي خرج من باطنه وحش أخر يسمى بالتضخم.

سعر الدولار بمصر هو المتحكم الفعلي في نسبة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ سنوات، والذي كان له بالغ الأثر في توحش الأسعار وانفلاتها، فقد شهدت الأسواق المصرية انفلاته سعرية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، وهذه ألانفلاته السعرية غيرت كثيرا في التركيبة الاجتماعية والطبقات الاجتماعية داخل المجتمع المصري ، فاختلطت الطبقات الفقيرة بالمتوسطة، وزادت نسبة الفقر في بنيان المجتمع المصري الذي أصبح الكثيرين منه يعاني في تلبية احتياجاته الأساسية.

توقعات سعر الدولار بمصر وأثره على نسبة التضخم وارتفاع الأسعار

مشاكل الاقتصاد المصري والحلول الواجب اتخاذها

مشكلة الاقتصاد المصري تتلخص في اتباع القديم والبالي من النظريات النقدية، فما كان يصلح في الماضي لا يصلح في الحاضر والمستقبل. حيث أصبحت تلك النظريات الاقتصادية والنقدية لا تواكب التغيرات التي طرأت على هذا العصر، فما نجح قديما ليس من الضروري أن ينجح حالياً أو مستقبلاً، فالأوضاع الاقتصادية العالمية قد تغيرت، وتغيرت معها الأدوات الاقتصادية المتحكمة في الأسواق.

النظريات الاقتصادية بين النظرية والتطبيق

وعلى الرغم مما سبق ذكره، إلا أنه ما زال العديد والكثيرين من خبراء أقتصاد يتبعون القديم من النظريات الاقتصادية القديمة ، فكما ذكرنا سابقا ما كان يصلح في الماضي لا يصلح في الحاضر، وأيضا كل حالة اقتصادية لها ما يناسبها من حلول، فطبقا لظروف الحالة الاقتصادية تتحدد طريقة العلاج، ويتم وصف الدواء.

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لذلك سنقوم بالشرح والتفصيل لما نتبعه من سياسة نقدية وما نطبقه من نظريات سالفة، كما سنقوم أيضا بالشرح والتفصيل للسياسات النقدية والاقتصادية التي يجب اتباعها للخروج سريعا من الأمراض التي يعاني منها الاقتصاد المصري، والتي كان لها بالغ الأثر على حياة المواطن المصري.

أسعار صرف جميع العملات بالبنك المركزي المصري اليوم

العملة شراء بيع دولار أمريكة​ 16.5447 16.6447 يورو​ 18.3332 18.4490 جنيه استرليني​ 20.1200 20.2367 فرنك سويسري​ 16.8137 16.9222 100 ين ياباني​ 15.5218 15.6200 ريال سعودي​ 4.4115 4.4382 دينار كويتي​ 54.3805 54.7326 درهم إماراتي​ 4.5038 4.5319 اليوان الصيني​ 2.3348 2.3497

توقعات سعر الدولار بمصر المستقبلية

أما عن التوقعات المستقبلية لأسعار الدولار مقابل الجنيه على المدي القصير فمتوقع أن يدخل الدولار في قناة سعرية صاعدة مستهدفاً سعر 18.25 جنيه كمحطة سعرية أولى، ثم يتبع ذلك السير في نفس القناة الصاعدة ليصل للمستهدف السعري للقناة عند مستوى 21.6 جنيه وذلك على المدي المتوسط.