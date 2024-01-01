توقعات سعر البيتكوين لعام 2024

مع بداية عام 2024، تجاوز سعر البيتكوين 42,665 دولارًا، مما يشعل السوق بالتفاؤل، يشير مزيج من العوامل المؤثرة إلى أن هناك دورة اقتصادية محتملة في عملة البيتكوين، تكون هذه التفاؤلات مرتبطة بعدة عوامل رئيسية تعزز قوة البيتكوين لتحقيق نمو غير مسبوق.

تأثير تقليص الإمدادات

أحد المحركات الرئيسية لهذه الدورة المحتملة هو حدث تقليص الإمداد المقرر في إبريل 2024، تاريخيًا كانت فعاليات تقليص الإمداد التي تقلل من مكافأة تعدين الكتل الجديدة وبالتالي معدل إنتاج البيتكوين الجديدة مرتبطة بتحسينات كبيرة في قيمة البيتكوين، يؤدي هذا الانخفاض في العرض إلى جانب الطلب الثابت أو المتزايد إلى نقص في العرض، نتيجة لذلك قد لا يكون هناك ما يكفي من البيتكوين المتاحة للشراء، مما سيدفع السعر للأعلى لتحفيز مالكي البيتكوين على الاحتفاظ بها لفترة طويلة وبيعها.

البيانات التاريخية تظهر أن سعر البيتكوين ارتفع بعد كل حدث تقليص وإن لم يكن على الفور، على سبيل المثال بعد حدث تقليص عام 2012، ارتفع سعر البيتكوين من حوالي 12 دولارًا إلى أكثر من 1000 دولار في غضون عام، وكانت أنماط مماثلة تُلاحظ بعد حدثي التقليص في 2016 و2020، مع حدوث زيادات كبيرة في السعر بعد شهور من الأحداث.

تقليل مكافأة الكتلة في حدث التقليص المقبل في عام 2024 سيزيد من القيمة المستقبلية للبيتكوين، حيث تتباطأ وتيرة إنتاج البيتكوين الجديدة، وتشير هذه الأنماط إلى وجود ترابط قوي بين حدثي تقليص الإمداد وتقدير السعر على المدى الطويل للبيتكوين.

توقعات المحللين

لقد قدم عدة محللين توقعات إيجابية لسعر البيتكوين في السوق الصاعدة القادمة، حيث توقع خبير البيتكوين الشهير بلان بي زي سعرًا محتملاً للبيتكوين يصل إلى 524,000 دولار في الأربع سنوات القادمة، فيما اشارت توقعات محللي شركة بلوك وير سوليوشنز إلى أن حدث تقليص البيتكوين في عام 2024 قد يدفع بالسعر إلى 400,000 دولار.

قدّم عدد من المحللين الذين تحدثوا إلى “CNBC” في العام في العام الماضي 2023، سواء داخل أو خارج صناعة العملات المشفّرة، توقعات مختلفة لأسعار البيتكوين في العام الجاري 2024، حيث تراوحت هذه التوقعات بين 60,000 دولار و500,000 دولار. هذا الارتفاع المتوقع يعزى إلى بداية سباق جديد للعملة الرقمية، معتمدًا أساسًا على حدث “تقسيم” البيتكوين والموافقة المحتملة على صندوق تداول للبيتكوين في الولايات المتحدة.

انهيار العملات الورقية

يلعب البيئة الاقتصادية العالمية الحالية، خاصة في الولايات المتحدة، دورًا أيضًا. يمكن أن تدفع التقييمات السلبية لتصنيف الائتمان الأمريكي والشكوك حول استقرار الدولار الأمريكي البيتكوين إلى دور الملاذ الآمن، خاصة إذا أصبح التضخم الفائق مصدر قلق. يدعم هذا الاتجاه أيضًا عملية إزالة الدولار وفقدان الثقة المحتمل في العملات الورقية في جميع أنحاء العالم.