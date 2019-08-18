توقعات أسعار الذهب في مصر.. وشعبة المعدن الأصفر تنصح المواطنين بعدم البيع إلا في الضرورة

تشهد أسعار الذهب في مصر الوقت الحالي عدة ارتفاعات تاريخية لم يُسجلها المعدن الأصفر من قبل في تاريخ أسعار الذهب بمصر وترجع هذه الزيادة إلى إرتفاع قيمة الأوقية عالمياً بسبب الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، يُذكر أن عيار 21 وهو الأكثر شيوعاً في مصر قد تخطي خلال الأيام القليلة الماضية لأول في مرة في تاريخة حاجز ال 700 جنيه مُسجلاً 702 جنيه للجرام الواحد، بينما سجل سعر الجرام لعيار 21 بعد تراجعه بشكل طفيف يوم الجمعة بنحو 3 جنيهات للجرام 697 جنيه في أحدث تعاملات له.

لا تبيعو الذهب إلا بالضرورة

خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج هنا العاصمة والذي يُذاع عبر شاشة سي بي سي مساء الأحد أكد الدكتور ناجي فرج عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بأنه من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب زيادة جديدة في سعر الذهب بمصر حتي نهاية العام الجاري 2019 بنسبة لا تقل عن 15 % على سعرها الحالي، مؤكداً بأن لجوء البنوك والحكومات للذهب كملاذ آمن لاحتياطي نقد سوف يُعزز من فرصة ارتفاع أسعار الذهب.

وأضاف أيضاً خلال اللقاء التليفزيوني بأن أسعار الذهب وارتفاعه خلال الأيام الحالية يرجع لأسباب عالمية، ناصحاً كافة المواطنين بعدم بيع الذهب إلا للضرورة، يُذكر أيضاً أن آخر سعر للأوقية سجلته طبقاً لأحدث تقارير 1514 دولار، وسجل عيار 21 بنحو 697 جنيه للجرام بدون مصنعية، بينما سجل الجنيه الذهب 5576 جنيه، بينما سجل عيار 18 للجرام 597 جنيه، وسجل أخيراً عيار 24 مقابل الجرام الواحد 796.75 جنيه.