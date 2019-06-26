تمويل المشروعات الصغيرة من بنك عودة .. المميزات والشروط

تمويل المشروعات الصغيرة من بنك عودة – مصر، يوليها البنك أهمية كبيرة كأحد أبرز برامجه المصرفية ضمن إطار تنافسي بحيث تلبي احتياجات أكبر شريحة ممكنة في المجتمع بمختلف الأنشطة والقطاعات، لذلك يقدم بنك عودة – مصر مجموعة من التسهيلات لأصحاب المشاريع الصغيرة ضمن العديد من الخيارات التمويلية بأسعار منافسة ومميزات مشجعة، وبشروط ميسرة، وفي هذا التقرير نعرض أهم مميزات البرامج التمويلية للبنك وعلى وجه الخصوص تمويل المشروعات الصغيرة والشروط التي يجب توافرها في العميل الراغب في الحصول على التمويل، وما يجب أن يقدمه من وثائق ومستندات.

تمويل المشروعات الصغيرة من بنك عودة

ميزات تمويل بنك عودة – مصر للمشروعات الصغيرة

يقدم بنك عودة العديد من البرامج التمويلية في مختلف القطاعات الصناعية، والشركات التجارية، والمكاتب المهنية، والمقاولات، وقطاع الخدمات الطبية، والبترول، وغيرها، ويمتاز تمويل المشروعات الصغيرة التي يقدمها بنك عودة بما يلي:

يتمتع العميل بحرية الاختيار لكيفية الاستفادة من التمويل، سواء بضخ المبلغ في رأس المال المدفوع، أو شراء معدات وآلات، أوغير ذلك من الأغراض المختلفة.

الحد الأدنى للتمويل مبلغ 50 ألف جنيه وحده الأقصى مبلغ 3 ملايين جنيه مصري.

فترة السداد تصل إلى 60 شهرًا.

شروط الحصول على التمويل والمستندات المطلوبة

يشترط بنك عودة عددًا من الشروط المطلوب توفرها بالعميل الراغب بالحصول على التمويل وهي:

أن يبلغ حجم مبيعات الشركة من مليون إلى 10 ملايين جنيه مصري خلال سنة.

أن يكون للمتقدم سجل تجاري حديث، وسار التاريخ.

أن يكون للمتقدم بطاقة ضريبية.

المستندات المطلوبة

نموذج طلب قرض مشروعات أعمال صغيرة جدا.

صورة طبق الأصل من بطاقة الرقم القومي سارية، أو جواز سفر سارٍ لجميع الشركاء.

عقد إنشاء الشركة.

سجل تجاري حديث وسار.

بطاقة ضريبية سارية.

نسخة أصلية من كشف حساب الشركة البنكي لمدة 12 شهرا.

نموذج موقع من جميع الشركاء بالموافقة على الاقتراض باسم الشركة.

في حالة شراء معدات إبراز بيان بالأسعار.

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