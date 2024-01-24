تفوق عملات 4 دول عربية يهدد هيمنة الدولار الأمريكي

تسعى مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى التخلص من هيمنة الدولار الأمريكي على النظام المالي العالمي.

وبحسب مجلة “فوربس” الأمريكية، يحتل الدولار الأمريكي المرتبة الأخيرة بين أقوى 10 عملات في العالم.

الدولار الأمريكي-مصدر الصورة: اليوتيوب

أقوى عملة في العالم

ويعتبر الدينار الكويتي حاليا أقوى عملة في العالم، ويعزى احتياطي النفط والسياسات المالية في البلاد إلى قوة العملة.

وحسب “فوربس”، فإن العملات العالمية الأخرى التي تتفوق علي الدولار الأمريكي، هي الريال العماني والدينار الأردني واليورو والجنيه الإسترليني.

ومن الجدير بالذكر أن أياً من العملات المحلية لمجموعة بريكس لا تظهر في المراكز العشرة الأولى.

على الرغم من احتلاله المركز العاشر، لا يزال الدولار الأمريكي هو العملة العالمية الفعلية للتجارة والتبادل التجاري، ويتم استخدامه من قبل عشرات الدول في جميع أنحاء العالم.

قائمة فوربس

ومع ذلك، فإن الاضطرابات بالنسبة للدولار الأمريكي آخذة في التزايد، كما يمكن للمرء أن يقول من خلال قائمة “فوربس”.

ولا تزال عملة بريكس قيد التطوير، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيكون أداء هذه العملة الجديدة على قائمة مثل قائمة “فوربس”.