أخبار إقتصادية

تفاصيل فرض ضريبة القيمة المضافة بالعُملة الأجنبية وأهم الملتزمين بسدادها

محمد الحكيم

قال فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة ستحصّل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية على السلع والخدمات للجهات المرخص لها ثمن السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية مثل القطاع السياحي.

وأضاف خلال اتصال هاتفي لبرنامج ” كلمة أخيرة”، المذاع على فضائية “أون مباشر، أمس، إن التحصيل سيتم بالعملة الأجنبية بعد خصم التكاليف على السلعة أو آداء الخدمة من ذات العُملة.

وتابع: ” كان هناك اتفاق مع الغرف السياحية على السداد بالعُملة الأجنبية من خلال الإقرار الضريبي أو التنازل عن قيمة الضريبة عبر أحد البنوك التابعة للبنك المركزي مع إحضار ما يفيد بسداده تلك الضريبة”، وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية مفروضة على أي عمل يبيع سلعة أو يقدم خدمة بالعملة الأجنبية.

وشدد على أن المستورد خارج هذا القرار نهائي لأنه لا يحصل على سلعة أو خدمة بالعملة الأجنبية.


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عن الكاتب:
محمد الحكيم

صحفي حُر ومترجم أهتم بالصحافة الإلكترونية فهي حياتي التي أعيشها، وكذلك الترجمة، أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة بدأت العمل في الصحافة، والترجمة على التوازي منذ العام2007، أسعى إلى حياة الرفاهية وأحب نشر المحتوى الصحفي خاصة الخدمي الذي يساعد القاريء على الوصول إلى إما المعلومة المفيدة أو استخدام ما أنشره في حياته في جميع أنحاء المجالات، وأتمنى الرقي لشعبي العربي وانتشار السلام في العالم أجمع والمعيشة الجيدة للجميع وحل جميع مشاكل العالم لكي تسود مشاعر الحب والسلام والرحمة بين الجميع.

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