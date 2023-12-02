تفاصيل فرض ضريبة القيمة المضافة بالعُملة الأجنبية وأهم الملتزمين بسدادها

قال فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة ستحصّل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية على السلع والخدمات للجهات المرخص لها ثمن السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية مثل القطاع السياحي.

وأضاف خلال اتصال هاتفي لبرنامج ” كلمة أخيرة”، المذاع على فضائية “أون مباشر، أمس، إن التحصيل سيتم بالعملة الأجنبية بعد خصم التكاليف على السلعة أو آداء الخدمة من ذات العُملة.

وتابع: ” كان هناك اتفاق مع الغرف السياحية على السداد بالعُملة الأجنبية من خلال الإقرار الضريبي أو التنازل عن قيمة الضريبة عبر أحد البنوك التابعة للبنك المركزي مع إحضار ما يفيد بسداده تلك الضريبة”، وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية مفروضة على أي عمل يبيع سلعة أو يقدم خدمة بالعملة الأجنبية.

وشدد على أن المستورد خارج هذا القرار نهائي لأنه لا يحصل على سلعة أو خدمة بالعملة الأجنبية.