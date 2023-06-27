تغريم عشر ملايين ريال لشركة من قبل ” الهيئة العامة للمنافسة”… تعرف على السبب

صرحت الهيئة العامة للمنافسة بتغريم شركة المطاحن الأولى عشرة ملايين بسبب استغلالها لوضعها المسيطر وتحريض الموزعين على بيع منتجاتها فقط وعدم بيع منتجات المنافسين وهذا ما يخالف القوانين العامة للهيئة، حيث تعمل هذه الشركة على إنتاج الدقيق والنخالة والأعلاف قامت شركة المطاحن الأولى بعمل استئناف ولكن محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض رفضت الطعن المقدم للقضية رقم(5961)، وأصدرت بيان بتغريم شركة المطاحن الأولى عشرة مليون ريال مع نشر القرار على نفقتها.

هيئة المنافسة تعدل اللائحة التنفيذية عن طريق صدور بعض القرارات

أعلنت الهيئة عدة قرارات للحفاظ على المنافسة الشريفة وعدم التعدي على حقوق أحد وذلك عن طريق إصدار العديد من القرارات التنفيذية، وذلك لخلق فرص تنافسية شريفة والعمل بمضامين المنافسة المشروعة والتي تعتمد على آراء المنافسين، والذي يساعد في نمو وتطور المنتجات الجديدة التي تستحق، كما طلبت الهيئة من المنافسين الاطلاع على القرارات التنفيذية الجديدة عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بها.

كيف تدعم هيئة المنافسة المشروعات الصغيرة؟

تعمل الهيئة العامة للمنافسة على تخفيف الإجراءات والأعباء على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى العديد من الغرامات التي تُفرض على أصحاب المشاريع الكبيرة في حالة ارتكابهم للأخطاء التي تؤثر على المشاريع الصغيرة واستحواذ السوق، حيث أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عبر موقع تويتر الخاص بها أن شركة “مدي سيرف” قامت بحجب المعلومات والوثائق وعدم تمكين المأمورين بالتحقيق فيها؛ فقامت بفرض غرامة مالية وصلت ١٣مليون ريال سعودي.