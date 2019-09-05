تعرف على موعد مباراة هولندا وألمانيا بتصفيات يورو 2020 و القنوات الناقلة







يحل منتخب هولندي ضيفًا ثقيًلا على منتخب ألمانيا، يوم الجمعة الموافق 5 من سبتمبر الجاري، و ذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة في المجموعة الثالثة من دور المجموعات في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2019-2020، و تقام المباراة على ملعب أيميتش أرينا، و ستلعب المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، و في الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، و تذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورت القطرية، و ستكون هذه المباراة من العيار الثقيل ينتظرها الكثير من عشاق الكرة العالمية بين منتخبين مخضرمين و يضمان العديد من النجوم.







و يدخل منتخب هولندا هذه المباراة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل الثأر من المنافس الألماني، حيث سبق و التقا المنتخبين في الجولة الثانية في التصفيات و تلقي منتخب هولندا هزيمة ثقيلة على أرضه ووسط جماهيره بثلاثية مقابل هدفين للماكينات، و كان قد سجل الأهداف لألمانيا مارفين شولز، سيرج جنابري، ليروي ساني، في حين سجل أهداف هولندا في هذه المباراة ممفيس ديباي، ماتياس دي ليخت، بينما يسعي منتخب ألمانيا في هذه الجولة إلى الفوز على هولندا و خاصة أن هذا اللقاء علي أرضه و ووسط جماهيره.

و فوز الماكينات في هذه الجولة قد يضمن له التأهل المبكر، حيث يحتل المنتخب الألماني الآن المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، حصدها من الفوز في الثلاث جولات السابقة التي خاضها في تصفيات اليورو، حيث لعب أمام منتخب بيلاروسيا و فاز بهدفين نظيفين، كما حقق الفوز في مباراة منتخب هولندا ثم الفوز على منتخب إستونيا بثمانية أهداف دون رد، على الجانب الأخر يحتل منتخب هولندا المركز الثالث برصيد 3 نقاط فقط حيث لم يلعب سوي مباراتين فقط هزم في واحده و فاز في الأخرة، خاض منتخب هولندا المباراة التي حقق بها الفوز أمام منتخب بيلاروسيا في الجولة الأولي و انتهي اللقاء بأربعة أهداف نظيفة.







و سبق و وقع المنتخبين في مجموعة واحدة في تصفيات دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولي 2018-2019، حيث و قعا في المجموعة الاولي بجانب منتخب فرنسا، و في المباراتين التي جمعتهما تغلبت هولندا في المباراة الأولي بثلاثة أهداف دون رد و انتهت المباراة الثانية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا منهما، و حالف الحظ منتخب هولندا و تمكن من الوصول إلى المباراة النهائية أمام منتخب البرتغال الذى تمكن من اقتناص اللقب بهدف نظيف ليتوج بالبطولة و يجعل منتخب هولندا وصيفًا له.