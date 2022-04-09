حيث يقدم بنك مصر العديد من الخدمات المالية المهمة من أهم الخدمات المالية التي يقدمها بنك مصر لعملائه مؤخرًا وهي شهادة طلعت حرب التي أعلن عنها البنك سابقا وهي عبارة عن وعاء ادخاري جديد من خلال شراء تلك الشهادة، وتبدأ أسعارها من مبلغ ١٠٠٠ جنية ومضاعفاتها، ويتم إعطائها للأشخاص البالغين أو القصر، ومن مميزات تلك الشهادة أنه يمكن استخدامها كضمان للاقتراض من البنك ، كما يمكن إصدار البطاقات الائتمانية ويمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور ستة شهور من تاريخ أول يوم بعد إصدارها، ويمكن الاستفادة من ذلك جميع عملاء البنك المنتشرين في كل مكان.

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