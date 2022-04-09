يعتبر بنك مصر من أكبر البنوك المشهورة في العمل في قطاع الاقتصاد المصري، حيث حقق الكثير من النجاحات وشارك في العديد من الاستثمارات التي عملت على نهضة مصرنا الحبيبة، ويعد بنك مصر من أقدم البنوك التي بنيت في مصر، كما تم تأسيسه عام ١٩٢٠ على يد الزعيم طلعت حرب وذلك لمساهمة البنك في استثمار المدخرات القومية والحكومية للعمل لزيادة معدل النمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر، ويعتبر أول بنك مصري وطني تم تأسيسه من قبل مصريين وبلغ الملك لهم بنسة ١٠٠%، ويكمل البنك مسيرته التاريخية حتى وقتنا الحاضر حيث قام بإنشاء العديد من الفروع في جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وساعد في العديد من الخدمات المالية للمواطنين والدولة وعمل أيضا بشكل كبير في تطور الحياة الاقتصادية في مصر.

مواعيد عمل بنك مصر في رمضان ٢٠٢٢

أعطى مجلس إدارة بنك مصر قرار لتعديل مواعيد العمل داخل البنك طوال شهر رمضان المبارك نظرًا لتعب ومشقة الصيام والسهر بالليل لتناول وجبة السحور ولتقوم الإدارة بالتخفيف على العاملين بالبنك والعملاء فإنه قررت العمل بدءًا من أول رمضان في تمام الساعة 9:30 صباحًا على أن ينتهي العمل في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، وتعمل ماكينات الصراف الآلي المتواجدة والمنتشرة في كافة مدن الجمهورية على مدار ٢٤ ساعة دون توقف.

أهم الخدمات المالية التي يقدمها بنك مصر