تعرف على مستفيدي الضمان الإجتماعي من مساعدة المقطوعة 1440هـ

تعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز المساعدات التمويلية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، والتي تهدف إلى مساعدة الاسر ذات الدخل المحدود او الأسر التي لا تقدر على التعايش مع غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار والخدمات والمحروقات التي يحتاجاها المواطنين، وتهدف الوزارة من خلال ذلك إلى الإرتقاء بالمستوي المعيشي والإقتصادي للأسرة السعودية، ويعتمد تحديد الإعانة من المقطوعة دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة الواحدة، حيث يعتبر الهدف الرئيسي هو تطبيق رؤية المملكة للعام 2020، حيث تهدف المساعدة التخفيف الآثار السلبية المترتبة على غلاء المعيشة وفرض الضريبة المضافة، كما وتهدف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من خلال تقديم مساعدة المقطوعة إلى مساعدة الأسر السعودية التي لا تقدر على تحمل كافة الظروف الصعبة التي يمرون بها بفعل العديد من الإصلاحات الإقتصادية

تعرف على شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة 1440هـ

يجب أن يكون المستفيد قد تجاوز سن 35عاماً من أجل الإستفادة من مساعدة المقطوعة . 30 ألف ريال هو الحد الأعلى لتقديم المساعدة . يجب أن لا يكون للمستفيد إى سجل تجاري . يجب أن يقوم المفصح بالإفصاح عن كافة البيانات بشكل كامل.

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية على أنه يوجد موقع من أجل التسهيل والتقديم لكافة المهام والخدمات الإلكترونية من باب توفير الوقت والجهد على المواطن السعودي، وتوفير عناء زيارة المراكز التابعة للضمان الإجتماعي، حيث يمكنك عزيزي المواطن زيارة البوابة الإلكترونية للإستفادة من الخدمات من خلال الرابط التالي هــــــنـــا