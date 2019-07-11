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تعرف على قيمة الذهب في السعودية الإربعاء 11-07-2019

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
تعرف على قيمة الذهب في السعودية الإربعاء 11-07-2019
أسعار الذهب

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة أسعار الذهب في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة عن قيمة الذهب ، حيث يبحث التجار ومحلات الصاغة والمدخرين والشباب المقبلين على الزواج عن سعر الذهب في هذه الأيام، هذا ويعتبر الذهب ملاذاً جيداً لمحبى الإدخار بسبب قيمته المرتفعة على المدى الطويل  ،بسبب اضطراب الإسعار العالمية لسوق الذهب ، هذا ويتأثر الذهب بالعديد من العوامل ، ومن أبرز تلك العوامل العرض والطلب بالإضافة إلى سعر الدولار الإمريكي ، والعديد من المؤثرات العالمية الأخرى .

قيمة الذهب في السعودية اليوم

نرصد لكم متابعينا الكرام قيمة الذهب في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث يعتبر من أهم المعادن الثمينة والتي تستخدم في الإستثمار والإدخار وغيرها ، وسوف نقدم لكم من خلال التقرير التالي أسعار المعدن بجميع عياراته ( عيار 24 , عيار  22 ,  عيار 18 ,  عيار 14 ,  عيار 12 )  ، حيث يتغير سعر المعدن الثمين بشكل دوري ، ويمكنك معرفة قيمة الذهب عن كافة العيارات من خلال التقرير التالي :-

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24171.17 ريال سعودي$45.64
سعر الذهب عيار 22156.90 ريال سعودي$41.84
اسعار الذهب عيار 21149.77 ريال سعودي$39.94
اسعار الذهب عيار 18128.38 ريال سعودي$34.23
سعر الذهب عيار 1499.85 ريال سعودي$26.62
سعر الذهب عيار 1285.58 ريال سعودي$22.82
اسعار أوقية الذهب5,323 ريال سعودي$1,419
اسعار جنيه الذهب1,198 ريال سعودي$319.49
اسعار كيلو الذهب171,165 ريال سعودي$45,640

 

 

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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