تعرف على قائمة أسعار السلع التموينية خلال شهر أغسطس 2019

قررت وزارة التموين زيادة الدعم التمويني المخصص للمواطن المصري من 21 جنيه مصري إلى 50 جنيه مصري على بطاقة التموين الذكية، وذلك اعتبارا من الاول من شهر يوليو 2019، والتي قد تم معها الإقرار لـاسعار السلع التموينية الجديدة بحيث تتناسب مع محدودي الدخل طبقاً لما صرح به وزير التموين والتجارة الداخلية. الأمر الهام أن وزارة التموين قد شددت على جميع محلات البقالة التموينية ضرورة تطبيق هذة الزيادة ويحذر على الجميع القيام بالتلاعب في الأسعار، حيث ان المنتجات التموينة تمثل سند كبير ومصدر للغذاء بالنسبة لمعظم المواطنين ومحدودي الدخل واصحاب الدخل المتوسط.
اسعار السلع التموينية دون تغيير بعد زيادة يوليو2019
وقد جاءت أسعار السلع التموينية المقررة على البطاقات خلال شهر أغسطس الجاري، والتي يمكن صرفها من خلال المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ جمعيتي، و بقالي التموين كالاتي:
- كيلو السكر.. 9.5 جنيه
- علبة جبن تترا باك.. 9.5 جنيه
- كيس مكرونة معبأ 500 جرام.. 4 جنيهات
- العدس وزن الـ 50 جرام بلغ نحو الـ 10 جنيهات
- الفول وزن الـ 500 جرام بلغ نحو 3.50 جنيه مصري
- عبوة الصلصة وزن الـ 320 جرام قدرت بنحو 3.25 جنيه مصري
- عبوة الجبنة البيضاء وزن الـ 250 جرام بلغ سعرها نحو 5.25 جنيه مصري
- قطعة صابون تواليت وزن الـ 125 جرام بلغت نحو 5.50 جنيه مصري
- قطعة صابون غسيل وزن الـ 125 جرام قدرت بنحو 4.25 جنيه مصري
- سعر كيلو الدقيق بلغ نحو الـ 6.25 جنيه مصري
- سعر باكو الشاي وزن الـ 40 جرام بلغ نحو الـ 2.75 جنيه مصري
- سعر الجبنة البيضاء وزن الـ 500 جرام بلغ نحو الـ 10.25 جنيه مصري
- كيلو الأرز بلغ نحو الـ 8.50 جنيه مصري
- صلصة 300 جم.. 4.75 جنيه
- كيلو أرز معبأ.. 9 جنيهات
- زجاجة زيت خليط كارن.. 19 جنيهًا.
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