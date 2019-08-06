تعرف على قائمة أسعار السلع التموينية خلال شهر أغسطس 2019

قررت وزارة التموين زيادة الدعم التمويني المخصص للمواطن المصري من 21 جنيه مصري إلى 50 جنيه مصري على بطاقة التموين الذكية، وذلك اعتبارا من الاول من شهر يوليو 2019، والتي قد تم معها الإقرار لـاسعار السلع التموينية الجديدة بحيث تتناسب مع محدودي الدخل طبقاً لما صرح به وزير التموين والتجارة الداخلية. الأمر الهام أن وزارة التموين قد شددت على جميع محلات البقالة التموينية ضرورة تطبيق هذة الزيادة ويحذر على الجميع القيام بالتلاعب في الأسعار، حيث ان المنتجات التموينة تمثل سند كبير ومصدر للغذاء بالنسبة لمعظم المواطنين ومحدودي الدخل واصحاب الدخل المتوسط.

اسعار السلع التموينية دون تغيير بعد زيادة يوليو2019

وقد جاءت أسعار السلع التموينية المقررة على البطاقات خلال شهر أغسطس الجاري، والتي يمكن صرفها من خلال المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ جمعيتي، و بقالي التموين كالاتي: