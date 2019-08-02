تعرف على .. سعر اليورو الأوروبي في البنوك المصرية اليوم السبت 3 أغسطس 2019

يعتبر اليورو الأوروبي واحد من أهم العملات التي يتم التعامل بها على المستوى العالمي ، بل يعد اليورو ثاني عملة أجنبية انتشارًا وقوة على مستوى العالم أجمع ، ويرجع ذلك لكون اليورو يربط دول الاتحاد الأوروبي معًا والذي يتجاوز عددهم 20 دولة ، لذلك يحرص الكثير من الأشخاص على مستوى مصر على معرفة ومتابعة أدق وأحدث أسعار العملة الأوروبية الموجودة في البنوك المصرية ، لذلك نقوم من خلال موقع نجوم مصرية بعرض تغطية لأدق أسعار اليورو الأوروبي اليوم السبت الموافق الثالث من أغسطس لعام 2019 ، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة بمصر.

أسعار اليورو الأوروبي اليوم السبت

البنك العقاري المصري العربي

18.399 جنيه مصري للشراء.

18.534 جنيه مصري للبيع.

المصرف العربي الدولي

18.390 جنيه مصري للشراء.

18.506 جنيه مصري للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

18.383 جنيه مصري للشراء.

18.534 جنيه مصري للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

18.240 جنيه مصري للشراء.

18.430 جنيه مصري للبيع.

بنك التنمية الصناعية

18.239 جنيه مصري للشراء.

18.426 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

18.239 جنيه مصري للشراء.

18.426 جنيه مصري للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

18.229 جنيه مصري للشراء.

18.426 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي المصري

18.229 جنيه مصري للشراء.

18.426 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر

18.229 جنيه مصري للشراء.

18.426 جنيه مصري للبيع.

بنك المشرق

18.228 جنيه مصري للشراء.

18.415 جنيه مصري للبيع.

بنك عودة

18.228 جنيه مصري للشراء.

18.415 جنيه مصري للبيع.

بنك بلوم

18.227 جنيه مصري للشراء.

18.415 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري الخليجي

18.224 جنيه مصري للشراء.

18.551 جنيه مصري للبيع.

بنك كريدى أجريكول

18.223 جنيه مصري للشراء.

18.415 جنيه مصري للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولى

18.218 جنيه مصري للشراء.

18.415 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

18.217 جنيه مصري للشراء.

18.404 جنيه مصري للبيع.

بنك قناة السويس

18.216 جنيه مصري للشراء.

18.404 جنيه مصري للبيع.

البنك الزراعي المصري

18.211 جنيه مصري للشراء.

18.450 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

18.207 جنيه مصري للشراء.

18.404 جنيه مصري للبيع.

البنك المركزي المصري

18.204 جنيه مصري للشراء.

18.340 جنيه مصري للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

18.200 جنيه مصري للشراء.

18.390 جنيه مصري للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

18.196 جنيه مصري للشراء.

18.393 جنيه مصري للبيع.

المصرف المتحد

18.196 جنيه مصري للشراء.

18.393 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية

18.175 جنيه مصري للشراء.

18.382 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

18.171 جنيه مصري للشراء.

18.395 جنيه مصري للبيع.

بنك البركة

18.152 جنيه مصري للشراء.

18.446 جنيه مصري للبيع.

بنك التعمير والإسكان

18.140 جنيه مصري للشراء.

18.476 جنيه مصري للبيع.