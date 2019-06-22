تعرف على سعر الليرة السوري مقابل الدولار الأمريكي اليوم السبت الموافق 22-6-2019

تعد الليرة السورية هي العملة الرسمية لدولة سوريا ومع ارتفاع وانخفاض سعر الدولار الأمريكي وتأثر باقي العملات به ومنها الليرة السورية، فقد شهدت خلال الفترة الماضية انخفاض ملحوظ في قيمتها ولكن بدأ تتحسن قيمتها خلال هذا الأسبوع وما يصدر في التقرير الأسبوعي الاقتصادي عن أسعار قيمتها يعود إلي تأثر قيمة الليرة إلي تراجع حدة المضاربة في السوق أمام الكثير من التوقعات بانخفاض الطلب على القطع الأجنبية مثل تمويل مستوردات الحكومة من القمح والمشتقات النفطية، وعند النظر إلي السوق العالمية وجد تحسن في مستويات سعر الصرف للدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية مع التطورات السياسية والأمنية وخاصة في منطقة شمال سوريا.

سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي

وعند النظر إلي السوق الرسمية وجد استقرار في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي عند كلآ من المصارف وشركات الصرافة، ويحرص مصرف سوريا المركزي علي تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، كما وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلي مستوى 438 ليرة سورية للبيع و 435 ليرة سورية للشراء.

أما سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو فقد وصل إلي تحسن مستوي السعر ليصل إلى مستوى 563 ليرة سورية، أما عن سعر الليرة مقابل الجنيه المصري فقد وصل قيمتها إلي 28.781 ليرة سورية مقابل 1 جنية مصري، حيث تساوي الليرة السورية الواحدة قيمة 0.035 جنيه مصري، ولقد استطاعت الليرة السورية أن تحافظ علي قيمتها خلال الفترة الماضية ما بين 440 و 450 ليرة مقابل الدولار مع وصولها الي 400 ليرة مقابل الدولار، عندما قامت قوات الأسد بالسيطرة علي مدن الغوطة الشرقية وخروج الفصائل الي مدينة ادلب وريف حلب.

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