تعرف على سعر الذهب في السعودية اليوم 25-08-2019

نرصد لكم أعزائنا المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 25-08-2019، حيث يهتم الكثير من المواطنين بقيمة الذهب من أجل الإدخار أو الإستثمار، هذا ويبحث الكثير من عشاق المعدن الأصفر عن قيمته بشكل دوري، ويبحث الأشخاص المقبلين على الزواج عن أسعار الذهب في دولة المملكة، ويتأثر الذهب بالعديد من الأمور العالمية الإقتصادية، ومن بين تلك الأمور سعر الدولار الأمريكي، وسعر برميل النفط في العالم، بالإضافة إلى قيمة العرض والطلب المتواجد في الدولة، وسوف نوضح من خلال هذا المقال كافة الأسعار عند كافة العيارات في دولة المملكة من خلال جدولاً يظهر به جميع الأسعار عند كافة العيارات .

الذهب

يعتبر من أبرز المعادن الخام حول العام، ويهتم به الكثير من الناس حول العالم، لما له قيمة عالية، حيث يستخدم الذهب في العديد من الأمور، ومن أبرز تلك الأمور أنه يستخدم من أجل الزينة للنساء أو من أجل الإدخار أو من أجل الإستمثار .

سعر الذهب في السعودية

يبحث الكثير من المواطنين عن قيمة الذهب في هذا اليوم، وسوف نوضح لكم من خلال الجدول التالي قيمة الذهب عند كافة العيارات في السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 182.56 ريال $49.12 سعر الذهب عيار 22 167.35 ريال $45.03 اسعار الذهب عيار 21 159.75 ريال $42.98 اسعار الذهب عيار 18 136.92 ريال $36.84 سعر الذهب عيار 14 106.50 ريال $28.65 سعر الذهب عيار 12 91.28 ريال $24.56 اسعار أوقية الذهب 5,678 ريال $1,528 اسعار جنيه الذهب 1,278 ريال $343.84 اسعار كيلو الذهب 182,563 ريال $49,119

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