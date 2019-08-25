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تعرف على سعر الذهب في السعودية اليوم 25-08-2019

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
تعرف على سعر الذهب في السعودية اليوم 25-08-2019

نرصد لكم أعزائنا المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 25-08-2019، حيث يهتم الكثير من المواطنين بقيمة الذهب من أجل الإدخار أو الإستثمار، هذا ويبحث الكثير من عشاق المعدن الأصفر عن قيمته بشكل دوري، ويبحث الأشخاص المقبلين على الزواج عن أسعار الذهب في دولة المملكة، ويتأثر الذهب بالعديد من الأمور العالمية الإقتصادية، ومن بين تلك الأمور سعر الدولار الأمريكي، وسعر برميل النفط في العالم، بالإضافة إلى قيمة العرض والطلب المتواجد في الدولة، وسوف نوضح من خلال هذا المقال كافة الأسعار عند كافة العيارات في دولة المملكة من خلال جدولاً يظهر به جميع الأسعار عند كافة العيارات .

الذهب

يعتبر من أبرز المعادن الخام حول العام، ويهتم به الكثير من الناس حول العالم، لما له قيمة عالية، حيث يستخدم الذهب في العديد من الأمور، ومن أبرز تلك الأمور أنه يستخدم من أجل الزينة للنساء أو من أجل الإدخار أو من أجل الإستمثار .

سعر الذهب في السعودية

يبحث الكثير من المواطنين عن قيمة الذهب في هذا اليوم، وسوف نوضح لكم من خلال الجدول التالي قيمة الذهب عند كافة العيارات في السعودية

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24182.56 ريال$49.12
سعر الذهب عيار 22167.35 ريال$45.03
اسعار الذهب عيار 21159.75 ريال$42.98
اسعار الذهب عيار 18136.92 ريال$36.84
سعر الذهب عيار 14106.50 ريال$28.65
سعر الذهب عيار 1291.28 ريال$24.56
اسعار أوقية الذهب5,678 ريال$1,528
اسعار جنيه الذهب1,278 ريال$343.84
اسعار كيلو الذهب182,563 ريال$49,119

 

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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