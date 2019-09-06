تعرف على سعر الدولار الأمريكي لليوم الجمعة 6 – 9 – 2019 في البنوك المصرية
يذكر أن أسعار الدولار الأمريكي كانت قد تعرض أمام الجنيه المصري لحالة من التراجع الكبير خلال تعاملات الشهر الماضي ، ليفقد الدولار ما يقرب من 125 قرش ، كما قد واصل الدولار الأمريكي حالة التراجع والانخفاض ، ويأتي ذلك على عكس المتوقع في السوق الاقتصادي خاصةً بعد قرار تحرير الدولار الجمركي في مصر ، وصرف قيمة شهادات قناة السويس.
وعلى الجانب الآخر تقوم البنوك بإغلاق أبوابها كل من يومي الجمعة والسبت في الإجازة الأسبوعية الخاصة بها ، لنجد أن تعاملات نهاية الأسبوع قد انتهت بحالة من التراجع لسعر الدولار الأمريكي بقدر 4 قروش في أغلب البنوك العاملة بمصر.
وفي ظل حرص العديد من الأشخاص على متابعة أحدث أسعار الدولار ، نقدم لكم تقرير يومي من خلال موقع نجوم مصرية ، يحتوي على أحدث أسعار تداول العملة الأمريكية ، وهو ما نقدمه لك من خلال النقاط التالية ، لليوم الجمعة الموافق 6 – 9 – 2019.
أسعار الدولار اليوم الجمعة في البنوك
- بنك التعمير والإسكان
16.510 جنيه للشراء.
16.610 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- البنك الزراعي المصري
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- البنك العقاري المصري العربي
16.500 جنيه للشراء.
16.560 جنيه للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
16.460 جنيه للشراء.
16.560 جنيه للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
16.460 جنيه للشراء.
16.560 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي اليوناني
16.460 جنيه للشراء.
16.560 جنيه للبيع.
- بنك البركة
16.460 جنيه للشراء.
16.560 جنيه للبيع.
- بنك بلوم
16.450 جنيه للشراء.
16.550 جنيه للبيع.
- البنك المصري الخليجي
16.450 جنيه للشراء.
16.550 جنيه للبيع.
- البنك المصري لتنمية الصادرات
16.450 جنيه للشراء.
16.550 جنيه للبيع.
- بنك التنمية الصناعية
16.450 جنيه للشراء.
16.550 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
16.450 جنيه للشراء.
16.550 جنيه للبيع.
- بنك المشرق
16.450 جنيه للشراء.
16.550 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري
16.450 جنيه للشراء.
16.550 جنيه للبيع.
- بنك مصر
16.450 جنيه للشراء.
16.550 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد
16.440 جنيه للشراء.
16.540 جنيه للبيع.
- بنك اتش اس بى سى HSBC
16.440 جنيه للشراء.
16.540 جنيه للبيع.
- بنك عودة
16.440 جنيه للشراء.
16.540 جنيه للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي
16.440 جنيه للشراء.
16.540 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس
16.440 جنيه للشراء.
16.540 جنيه للبيع.
- بنك كريدى أجريكول
16.440 جنيه للشراء.
16.540 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
16.440 جنيه للشراء.
16.540 جنيه للبيع.
- المصرف العربي الدولي
16.430 جنيه للشراء.
16.530 جنيه للبيع.
- البنك المركزي المصري
16.424 جنيه للشراء.
16.549 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB)
16.420 جنيه للشراء.
16.520 جنيه للبيع.