تعرف على سعر الدولار الأمريكي لليوم الجمعة 6 – 9 – 2019 في البنوك المصرية







يذكر أن أسعار الدولار الأمريكي كانت قد تعرض أمام الجنيه المصري لحالة من التراجع الكبير خلال تعاملات الشهر الماضي ، ليفقد الدولار ما يقرب من 125 قرش ، كما قد واصل الدولار الأمريكي حالة التراجع والانخفاض ، ويأتي ذلك على عكس المتوقع في السوق الاقتصادي خاصةً بعد قرار تحرير الدولار الجمركي في مصر ، وصرف قيمة شهادات قناة السويس.







وعلى الجانب الآخر تقوم البنوك بإغلاق أبوابها كل من يومي الجمعة والسبت في الإجازة الأسبوعية الخاصة بها ، لنجد أن تعاملات نهاية الأسبوع قد انتهت بحالة من التراجع لسعر الدولار الأمريكي بقدر 4 قروش في أغلب البنوك العاملة بمصر.

وفي ظل حرص العديد من الأشخاص على متابعة أحدث أسعار الدولار ، نقدم لكم تقرير يومي من خلال موقع نجوم مصرية ، يحتوي على أحدث أسعار تداول العملة الأمريكية ، وهو ما نقدمه لك من خلال النقاط التالية ، لليوم الجمعة الموافق 6 – 9 – 2019.







أسعار الدولار اليوم الجمعة في البنوك​​​​​​​

بنك التعمير والإسكان







16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.







بنك الإسكندرية

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

البنك الزراعي المصري

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

16.500 جنيه للشراء.

16.560 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.460 جنيه للشراء.

16.560 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

16.460 جنيه للشراء.

16.560 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

16.460 جنيه للشراء.

16.560 جنيه للبيع.

بنك البركة

16.460 جنيه للشراء.

16.560 جنيه للبيع.

بنك بلوم

16.450 جنيه للشراء.

16.550 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

16.450 جنيه للشراء.

16.550 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

16.450 جنيه للشراء.

16.550 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

16.450 جنيه للشراء.

16.550 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

16.450 جنيه للشراء.

16.550 جنيه للبيع.

بنك المشرق

16.450 جنيه للشراء.

16.550 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

16.450 جنيه للشراء.

16.550 جنيه للبيع.

بنك مصر

16.450 جنيه للشراء.

16.550 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

16.440 جنيه للشراء.

16.540 جنيه للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

16.440 جنيه للشراء.

16.540 جنيه للبيع.

بنك عودة

16.440 جنيه للشراء.

16.540 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

16.440 جنيه للشراء.

16.540 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

16.440 جنيه للشراء.

16.540 جنيه للبيع.

بنك كريدى أجريكول

16.440 جنيه للشراء.

16.540 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.440 جنيه للشراء.

16.540 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

16.430 جنيه للشراء.

16.530 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

16.424 جنيه للشراء.

16.549 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

16.420 جنيه للشراء.

16.520 جنيه للبيع.