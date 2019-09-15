تعرف على سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين الموافق 16 – 9 – 2019 في البنوك المصرية

نحرص من خلال موقع نجوم مصرية على تقديم تقارير تحتوي على مختلف أسعار تداول العملات الأجنبية في البنوك المختلفة، ونقدم لك من خلال النقاط التالية أدق وأحدث أسعار تداول الدولار الأمريكي في مختلف البنوك سواء الحكومية أو الخاصة، وذلك لليوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر لعام 2019.







ومن الجدير بالذكر أن أسعار العملة الأمريكية في الفترة الأخيرة تشهد حالة من التراجع أمام الجنيه المصري، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة أيضًا، وعلى الجانب الآخر يذكر أن العملة الأمريكية تحتل مكانة كبيرة للغاية على مستوى العالم، بل يعتبر الدولار الأمريكي هو العملة الأولى والأكثر قوة وسيطرة ونفوذًا على مستوى العالم أجمع، فتقوم جمهورية مصر العربية باستيراد معظم السلع من خلال العملة الأمريكية، ومن هنا تزداد أهمية الدولار الأمريكي، والذي يتحكم في مختلف أسعار السلع الموجودة في مختلف الأسواق التجارية بشكل كبير للغاية.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم الإثنين في البنوك المصرية







بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.380 جنيه مصري

16.480 جنيه مصري

البنك العقاري المصري العربي







16.370 جنيه مصري

16.470 جنيه مصري

بنك التنمية الصناعية

16.350 جنيه مصري

16.450 جنيه مصري

بنك عودة

16.350 جنيه مصري

16.450 جنيه مصري

البنك الأهلي المصري

16.350 جنيه مصري

16.450 جنيه مصري

بنك مصر

16.350 جنيه مصري

16.450 جنيه مصري

بنك البركة

16.350 جنيه مصري

16.450 جنيه مصري

بنك كريدى أجريكول

16.350 جنيه مصري

16.450 جنيه مصري

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.350 جنيه مصري

16.450 جنيه مصري

البنك المصري الخليجي

16.350 جنيه مصري

16.450 جنيه مصري

بنك الكويت الوطني NBK

16.340 جنيه مصري

16.440 جنيه مصري

بنك المشرق

16.340 جنيه مصري

16.440 جنيه مصري

البنك العربي الأفريقي الدولي

16.340 جنيه مصري

16.440 جنيه مصري

بنك بلوم

16.340 جنيه مصري

16.440 جنيه مصري

بنك مصر إيران التنمية

16.340 جنيه مصري

16.440 جنيه مصري

بنك التعمير والإسكان

16.340 جنيه مصري

16.440 جنيه مصري

البنك الأهلي اليوناني

16.340 جنيه مصري

16.440 جنيه مصري

البنك المصري لتنمية الصادرات

16.340 جنيه مصري

16.440 جنيه مصري

بنك قناة السويس

16.330 جنيه مصري

16.430 جنيه مصري

– بنك اتش اس بى سى HSBC

16.330 جنيه مصري

16.430 جنيه مصري

المصرف العربي الدولي

16.320 جنيه مصري

16.420 جنيه مصري

البنك التجاري الدولي (CIB)

16.320 جنيه مصري

16.420 جنيه مصري

المصرف المتحد

16.320 جنيه مصري

16.420 جنيه مصري

البنك المركزي المصري

16.319 جنيه مصري

16.444 جنيه مصري

بنك الإسكندرية

16.310 جنيه مصري

16.410 جنيه مصري