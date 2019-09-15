تعرف على سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين الموافق 16 – 9 – 2019 في البنوك المصرية
نحرص من خلال موقع نجوم مصرية على تقديم تقارير تحتوي على مختلف أسعار تداول العملات الأجنبية في البنوك المختلفة، ونقدم لك من خلال النقاط التالية أدق وأحدث أسعار تداول الدولار الأمريكي في مختلف البنوك سواء الحكومية أو الخاصة، وذلك لليوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر لعام 2019.
ومن الجدير بالذكر أن أسعار العملة الأمريكية في الفترة الأخيرة تشهد حالة من التراجع أمام الجنيه المصري، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة أيضًا، وعلى الجانب الآخر يذكر أن العملة الأمريكية تحتل مكانة كبيرة للغاية على مستوى العالم، بل يعتبر الدولار الأمريكي هو العملة الأولى والأكثر قوة وسيطرة ونفوذًا على مستوى العالم أجمع، فتقوم جمهورية مصر العربية باستيراد معظم السلع من خلال العملة الأمريكية، ومن هنا تزداد أهمية الدولار الأمريكي، والذي يتحكم في مختلف أسعار السلع الموجودة في مختلف الأسواق التجارية بشكل كبير للغاية.
أسعار الدولار الأمريكي اليوم الإثنين في البنوك المصرية
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
16.380 جنيه مصري
16.480 جنيه مصري
- البنك العقاري المصري العربي
16.370 جنيه مصري
16.470 جنيه مصري
- بنك التنمية الصناعية
16.350 جنيه مصري
16.450 جنيه مصري
- بنك عودة
16.350 جنيه مصري
16.450 جنيه مصري
- البنك الأهلي المصري
16.350 جنيه مصري
16.450 جنيه مصري
- بنك مصر
16.350 جنيه مصري
16.450 جنيه مصري
- بنك البركة
16.350 جنيه مصري
16.450 جنيه مصري
- بنك كريدى أجريكول
16.350 جنيه مصري
16.450 جنيه مصري
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
16.350 جنيه مصري
16.450 جنيه مصري
- البنك المصري الخليجي
16.350 جنيه مصري
16.450 جنيه مصري
- بنك الكويت الوطني NBK
16.340 جنيه مصري
16.440 جنيه مصري
- بنك المشرق
16.340 جنيه مصري
16.440 جنيه مصري
- البنك العربي الأفريقي الدولي
16.340 جنيه مصري
16.440 جنيه مصري
- بنك بلوم
16.340 جنيه مصري
16.440 جنيه مصري
- بنك مصر إيران التنمية
16.340 جنيه مصري
16.440 جنيه مصري
- بنك التعمير والإسكان
16.340 جنيه مصري
16.440 جنيه مصري
- البنك الأهلي اليوناني
16.340 جنيه مصري
16.440 جنيه مصري
- البنك المصري لتنمية الصادرات
16.340 جنيه مصري
16.440 جنيه مصري
- بنك قناة السويس
16.330 جنيه مصري
16.430 جنيه مصري
– بنك اتش اس بى سى HSBC
16.330 جنيه مصري
16.430 جنيه مصري
- المصرف العربي الدولي
16.320 جنيه مصري
16.420 جنيه مصري
- البنك التجاري الدولي (CIB)
16.320 جنيه مصري
16.420 جنيه مصري
- المصرف المتحد
16.320 جنيه مصري
16.420 جنيه مصري
- البنك المركزي المصري
16.319 جنيه مصري
16.444 جنيه مصري
- بنك الإسكندرية
16.310 جنيه مصري
16.410 جنيه مصري