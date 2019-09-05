تعرف على سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 5 – 9 – 2019 في البنوك المصرية







شهدت أسعار الدولار الأمريكي حالة من التباين ، وذلك خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق الخامس من شهر سبتمبر لعام 2019 ، في مختلف البنوك العاملة بمصر ، ويذكر أنه يقوم عدد كبير من الأشخاص بمتابعة أحدث التطورات التي تطرأ على سعر الدولار الأمريكي في السوق الاقتصاد العالمي والمصري.







ومن خلال النقاط التالية نوضح لك أحدث وأدق أسعار تداول الدولار الأمريكي ، لليوم الخميس ، في مختلف البنوك العاملة بمصر سواء كانت البنوك الحكومية أو الخاصة.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم الخميس في البنوك​​​​​​​







بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.520 جنيه مصري للشراء.







16.620 جنيه مصري للبيع.

بنك التعمير والإسكان







16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

البنك الزراعي المصري

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

بنك المشرق

16.490 جنيه مصري للشراء.

16.590 جنيه مصري للبيع.

بنك عودة

16.490 جنيه مصري للشراء.

16.590 جنيه مصري للبيع.

بنك التنمية الصناعية

16.490 جنيه مصري للشراء.

16.590 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

16.490 جنيه مصري للشراء.

16.590 جنيه مصري للبيع.

بنك البركة

16.490 جنيه مصري للشراء.

16.590 جنيه مصري للبيع.

بنك بلوم

16.490 جنيه مصري للشراء.

16.590 جنيه مصري للبيع.

المصرف المتحد

16.480 جنيه مصري للشراء.

16.490 جنيه مصري للبيع.

بنك قناة السويس

16.480 جنيه مصري للشراء.

16.490 جنيه مصري للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

16.480 جنيه مصري للشراء.

16.490 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.480 جنيه مصري للشراء.

16.490 جنيه مصري للبيع.

المصرف العربي الدولي

16.480 جنيه للشراء.

16.490 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

16.480 جنيه مصري للشراء.

16.490 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي المصري

16.480 جنيه مصري للشراء.

16.490 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

16.480 جنيه مصري للشراء.

16.490 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر

16.480 جنيه مصري للشراء.

16.490 جنيه مصري للبيع.

بنك كريدى أجريكول

16.480 جنيه مصري للشراء.

16.490 جنيه مصري للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

16.480 جنيه مصري للشراء.

16.490 جنيه مصري للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

16.480 جنيه مصري للشراء.

16.580 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري الخليجي

16.480 جنيه مصري للشراء.

16.580 جنيه مصري للبيع.

البنك المركزي المصري

16.479 جنيه مصري للشراء.

16.611 جنيه مصري للبيع.