تعرف على سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 17 – 7 – 2019 في البنوك الحكومية والخاصة

شهد اليوم الأربعاء الموافق 17 من شهر يوليو لعام 2019، اختلاف في سعر الدولار الأمريكي وذلك على مستوى جميع البنوك سواء الحكومية أو الخاصة العاملة داخل جمهورية مصر العربية، ومن الجدير بالذكر أن سعر الدولار الأمريكي كان قد شهد انخفاضاً ملحوظًا في تعاملات البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصرين وكان ذلك بقيمة قرش واحد فقط في حالة الشراءن مقارنة بالتعاملات السوقية في البنوك يوم أمس الثلاثاء.

الدولار الأمريكي في البنوك العاملة بمصر

كما تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار الأمريكي كان قد وصل قيمته في تعاملات البنك المركزي المصري إلى 16.54 جنيه مصري في حالة الشراء، بينما وصلت قيمة الدولار في حالة البيع إلى 16.67 جنيه مصري على مستوى البنك المركزى المصرى، ويعد البنك المركزي هو المحدد الأول لسعر تداول الدولار الأمريكي داخل جمهورية مصر العربية، ويتبعه مختلف البنوك سواء الحكومية أو الخاصة العاملة في مصر، ويختلف بعد ذلك كل بنك اختلاف طفيف في سعر التداول تبعًا لمدخرات البنك وتعاملاته، ويجب ذكر أن البنك المركزي، وبنك مصر، وكذلك البنك الأهلي المصري، هم من أهم البنوك التي يزيد الإقبال عليها، والتي يرغب الكثير من الأشخاص في متابعة تطور أسعار الدولار الأمريكي داخل الأسواق المصرية، ونوضح لك من خلال النقاط التالية السعر المتعلق بتداول الدولار الأمريكي سواء في حالة البيع أو الشراء في مجموعة من أهم البنوك العاملة في مصر سواء كانت تلك البنوك حكومية أو خاصة:

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري

16.54 جنيه مصري للشراء.

16.67 جنيه مصري للبيع.

16.54 جنيه مصري للشراء. 16.67 جنيه مصري للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

16.56 جنيه مصري للشراء.

16.66 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

16.56 جنيه مصري للشراء.

16.66 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

16.54 جنيه مصري للشراء.

16.64 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

16.56 جنيه مصري للشراء.

16.66 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

16.55 جنيه مصري للشراء.

16.65 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

16.54 جنيه مصري للشراء.

16.64 جنيه مصري للبيع.