تعرف على أسعار شرائح الغاز المنزلي بعد الزيادة الجديدة.. وهذا موعد تطبيقها

كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة البترول – حسبما تداولته بعد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية – عن زيادة مرتقبة في سعر شرائح الغاز الطبيعي المخصص للمنازل في مصر.

قيمة الزيادة في أسعار شرائح الغاز المنزلي

حسبما أشارت المصادر لوسائل الإعلام، فإن أسعار شرائح الغاز المنزلي سترتفع بقيمة تصل إلى 2 جنيها، وذلك بالتزامن مع تحريك الأسعار بسبب زيادة تكلفة الإنتاج ومواكبة الأسعار على المستوى العالمي.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة في سعر الغاز المنزلي

تبدأ وزارة البترول في تطبيق الزيادة الجديدة المقررة في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل، اعتبارا من فاتورة شهر يونيو المقبل لجميع المشتركين في كافة المحافظات.

الأسعار الجديدة المقررة على شرائح الغاز المنزلي بداية من فاتورة يونيو

جاءت الأسعار على النحو التالي:

من صفر إلى 30 متر مكعب: 4 جنيهات للمتر المكعب بدلا من 3 جنيهات سابقا.

ما يزيد على 30 متر مكعب حتى 60 متر مكعب: 5 جنيهات للمتر المكعب بدلا من 4 سابقا.

ما يزيد على 60 متر مكعب: 7 جنيهات للمتر المكعب

بدلا من 5 جنيهات سابقا.