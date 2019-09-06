تعرف على أسعار اليورو الأوروبي في مختلف البنوك المصرية لليوم الجمعة 6 – 9 – 2019







يحتل اليورو الأوروبي مكانة كبيرة للغاية بين العملات الأجنبية المختلفة على المستوى الاقتصادي العالمي ، بل يحتل اليورو المرتبة الثانية من حيث الأهمية والقوة بين مختلف العملات الأجنبية ، بعد الدولار الأمريكي ، وتأتي أهمية اليورو الأوروبي لكون يربط عدد كبير من الدول معًا ، فتقوم العملة الأوروبية برط أكثر من 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي معًا.







كما يجب ذكر أن اليورو الأوروبي الواحد يحتوي على 100 سنت ، كما يذكر أنه منذ عام 1999 قد بدأ التعامل باليورو على النطاق البنكي ، ومع بداية شهر يناير من عام 2002 قد تم استَبدلت عملة اليورو عملات الدول المُنضَمة لإتفاق تطبيق اليورو ، ومنذ ذلك الوقت أصبح اليورو العملة الرسمية لتلك الدول.

ويهتم الكثير من الأشخاص بالبحث عن أدق وأحدث أسعار تداول اليورو الأوروبي ، وهو ما نحرص على متابعته من خلال موقع نجوم مصرية ، ونقدم لك من خلال النقاط التالية ، أسعار صرف اليورو الأوروبي لليوم الجمعة الموافق 6 – 9 – 2019.







سعر اليورو اليوم الجمعة في البنوك المصرية

بنك البركة







18.194 جنيه للشراء.

18.488 جنيه للبيع.







البنك المركزي المصري

18.168 جنيه للشراء.

18.313 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

18.140 جنيه للشراء.

18.290 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

18.136 جنيه للشراء.

18.289 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

18.136 جنيه للشراء.

18.355 جنيه للبيع.

بنك بلوم

18.125 جنيه للشراء.

18.278 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

18.125 جنيه للشراء.

18.278 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

18.125 جنيه للشراء.

18.276 جنيه للبيع.

بنك المشرق

18.125 جنيه للشراء.

18.306 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

18.125 جنيه للشراء.

18.303 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

18.125 جنيه للشراء.

18.344 جنيه للبيع.

بنك مصر

18.125 جنيه للشراء.

18.278 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

18.123 جنيه للشراء.

18.365 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

18.120 جنيه للشراء.

18.299 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

18.114 جنيه للشراء.

18.287 جنيه للبيع.

بنك عودة

18.114 جنيه للشراء.

18.305 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

18.114 جنيه للشراء.

18.318 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

18.114 جنيه للشراء.

18.267 جنيه للبيع.

بنك كريدى أجريكول

18.114 جنيه للشراء.

18.303 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

18.114 جنيه للشراء.

18.267 جنيه للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

18.110 جنيه للشراء.

18.290 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

18.103 جنيه للشراء.

18.292 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

18.092 جنيه للشراء.

18.301 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

18.061 جنيه للشراء.

18.257 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

18.030 جنيه للشراء.

18.392 جنيه للبيع.