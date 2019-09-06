تعرف على أسعار اليورو الأوروبي في مختلف البنوك المصرية لليوم الجمعة 6 – 9 – 2019
يحتل اليورو الأوروبي مكانة كبيرة للغاية بين العملات الأجنبية المختلفة على المستوى الاقتصادي العالمي ، بل يحتل اليورو المرتبة الثانية من حيث الأهمية والقوة بين مختلف العملات الأجنبية ، بعد الدولار الأمريكي ، وتأتي أهمية اليورو الأوروبي لكون يربط عدد كبير من الدول معًا ، فتقوم العملة الأوروبية برط أكثر من 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي معًا.
كما يجب ذكر أن اليورو الأوروبي الواحد يحتوي على 100 سنت ، كما يذكر أنه منذ عام 1999 قد بدأ التعامل باليورو على النطاق البنكي ، ومع بداية شهر يناير من عام 2002 قد تم استَبدلت عملة اليورو عملات الدول المُنضَمة لإتفاق تطبيق اليورو ، ومنذ ذلك الوقت أصبح اليورو العملة الرسمية لتلك الدول.
ويهتم الكثير من الأشخاص بالبحث عن أدق وأحدث أسعار تداول اليورو الأوروبي ، وهو ما نحرص على متابعته من خلال موقع نجوم مصرية ، ونقدم لك من خلال النقاط التالية ، أسعار صرف اليورو الأوروبي لليوم الجمعة الموافق 6 – 9 – 2019.
سعر اليورو اليوم الجمعة في البنوك المصرية
- بنك البركة
18.194 جنيه للشراء.
18.488 جنيه للبيع.
- البنك المركزي المصري
18.168 جنيه للشراء.
18.313 جنيه للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
18.140 جنيه للشراء.
18.290 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي اليوناني
18.136 جنيه للشراء.
18.289 جنيه للبيع.
- البنك العقاري المصري العربي
18.136 جنيه للشراء.
18.355 جنيه للبيع.
- بنك بلوم
18.125 جنيه للشراء.
18.278 جنيه للبيع.
- البنك المصري لتنمية الصادرات
18.125 جنيه للشراء.
18.278 جنيه للبيع.
- بنك التنمية الصناعية
18.125 جنيه للشراء.
18.276 جنيه للبيع.
- بنك المشرق
18.125 جنيه للشراء.
18.306 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
18.125 جنيه للشراء.
18.303 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري
18.125 جنيه للشراء.
18.344 جنيه للبيع.
- بنك مصر
18.125 جنيه للشراء.
18.278 جنيه للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
18.123 جنيه للشراء.
18.365 جنيه للبيع.
- البنك المصري الخليجي
18.120 جنيه للشراء.
18.299 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد
18.114 جنيه للشراء.
18.287 جنيه للبيع.
- بنك عودة
18.114 جنيه للشراء.
18.305 جنيه للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي
18.114 جنيه للشراء.
18.318 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس
18.114 جنيه للشراء.
18.267 جنيه للبيع.
- بنك كريدى أجريكول
18.114 جنيه للشراء.
18.303 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
18.114 جنيه للشراء.
18.267 جنيه للبيع.
- بنك اتش اس بى سى HSBC
18.110 جنيه للشراء.
18.290 جنيه للبيع.
- المصرف العربي الدولي
18.103 جنيه للشراء.
18.292 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB)
18.092 جنيه للشراء.
18.301 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية
18.061 جنيه للشراء.
18.257 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان
18.030 جنيه للشراء.
18.392 جنيه للبيع.