تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 18 يوليو 2019 في الأسواق المصرية

نقدم لكم اليوم من خلال موقع نجوم مصرية تقرير عما يتعلق بأحدث وأدق أسعار الذهب لليوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019، ومن الجدير بالذكر أن المعدن الأصفر يشهد في الآونة الأخيرة حالة من ارتفاع الأسعار الملاحظ والذي يزداد بشكل تدريجي، هذا بعد أن واجه الذهب سلسلة كبيرة من الانخفاضات المتتالية في سعره بمختلف العيارات، ليلي ذلك موجة من الاستقرار، يعقبها الارتفاع في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم الخميس

كما قد اوضح السيد الأستاذ شريف فايق عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن الحالة التي يشهدها سوق الذهب من ارتفاع ملاحظ خلال الفترة القليلة الفائتة، كان لها تأثيرًا واضحًا على حالة المبيعات في الأسواق المصرية، كما يذكر أن سوق المعدن الأصفر على مستوى العالم أجمع ينتظر أن يتم الإعلان عن نتائج اجتماع البنك الفيدرالي، فيخاف جميع المهتمين بهذا أن تحدث أي مفاجئات، أو حتى حدوث أي قرارات غير متوقعة تؤدي إلى قلب الموازين الاقتصادية في مختلف العالم أجمع، وسوف نوضح لكم من خلال موقعنا أحدث أسعار العيارات المختلفة من المعدن الأصفر.

سعر جرام الذهب اليوم في الأسواق المصرية