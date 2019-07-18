تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 18 يوليو 2019 في الأسواق المصرية

نقدم لكم اليوم من خلال موقع نجوم مصرية تقرير عما يتعلق بأحدث وأدق أسعار الذهب لليوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019، ومن الجدير بالذكر أن المعدن الأصفر يشهد في الآونة الأخيرة حالة من ارتفاع الأسعار الملاحظ والذي يزداد بشكل تدريجي، هذا بعد أن واجه الذهب سلسلة كبيرة من الانخفاضات المتتالية في سعره بمختلف العيارات، ليلي ذلك موجة من الاستقرار، يعقبها الارتفاع في الفترة الأخيرة.
أسعار الذهب اليوم الخميس
كما قد اوضح السيد الأستاذ شريف فايق عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن الحالة التي يشهدها سوق الذهب من ارتفاع ملاحظ خلال الفترة القليلة الفائتة، كان لها تأثيرًا واضحًا على حالة المبيعات في الأسواق المصرية، كما يذكر أن سوق المعدن الأصفر على مستوى العالم أجمع ينتظر أن يتم الإعلان عن نتائج اجتماع البنك الفيدرالي، فيخاف جميع المهتمين بهذا أن تحدث أي مفاجئات، أو حتى حدوث أي قرارات غير متوقعة تؤدي إلى قلب الموازين الاقتصادية في مختلف العالم أجمع، وسوف نوضح لكم من خلال موقعنا أحدث أسعار العيارات المختلفة من المعدن الأصفر.
سعر جرام الذهب اليوم في الأسواق المصرية
- سعر جرام الذهب اليوم عيار 24، يذكر أنه يتراوح ما بين 741 جنيه إلى 743 جنيه مصري.
- أما فيما يتعلق بسعر جرام الذهب من عيار 22 جرام، نجد أنه يتراوح ما بين 679 جنيه إلى 681 جنيه مصري.
- وبخصوص سعر جرام الذهب اليوم من عيار 21، فنجد أن سعره يكون ما بين 647 جنيه إلى 650 جنيه مصري.
- ونجد أن سعر جرام الذهب اليوم من عيار 18، يكون السعر الخاص به ما بين 555 جنيه إلى 557 جنيه مصري.
- سعر جرام الذهب اليوم الخميس من عيار 14، يتراوح السعر الخاص به ما بين 370 جنيه إلى 371 جنيه مصري.
- سعر جرام الذهب من عيار 12جرام، نجد أنه يتراوح ما بين سعر 371 جنيه إلى 377 جنيه مصري.
- أما فيما يخص سعر الأونصة فنجد أنه في تعاملات اليوم الخميس كان قد سجل سعر يتراوح ما بين 23,103 جنيه إلى 23,506 جنيه مصري.
- سعر الجنيه الذهب، يأتي ما بين5,200 إلى 5,291 جنيه مصري.
- سعر كيلو الذهب يتراوح ما بين 742,857 إلى 755,821 جنيه مصري.
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