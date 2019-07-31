تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 يوليو 2019 في أسواق الصاغة المصرية

تشهد أسعار المعدن الأصفر داخل جمهورية مصر العربية في الفترة الراهنة حالة من الاضطراب والتذبذب الشديدة ، فتارة ترتفع أسعار الذهب وتارة أخرى تنخفض ، لذلك نحرص من خلال موقع نجوم مصرية على تقديم تقرير يومي فيما يتعلق بمختلف أسعار الذهب الموجودة في أسواق الذهب المصرية ، فيقوم الكثير من الأشخاص بالبحث بشكل متستمر عن طريق محركات البحث المختلفة من أجل التوصل إلى أحدث أسعار الذهب الموجودة في الأسواق ، وهو ما نقدمه لك لليوم الأربعاء الموافق 31 من شهر يوليو لعام 2019.

ومن الجدير بالذكر أن الذهب من عيار 21 جرام يعتبر الأكثر انتشارًا في عملية البيع بين الكثير من العائلات والأسر الراغبة في اقتناء الذهب بشكل عام ، ويلي ذلك الذهب من عيار 18 جرام فيزيد انتشاره بين فئة الشباب بشكل أكبر لكونه يتميز بالعديد من الأشكال المميزة للغاية والتي تنال إعجاب الكثيرين.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السوق المصري

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 749 إلى 751 جنيه مصري عيار 22 686 إلى 688 جنيه مصري عيار 21 655 إلى 657 جنيه مصري عيار 18 561 إلى 563 جنيه مصري عيار 14 437 إلى 438 جنيه مصري عيار 12 374 إلى 375 جنيه مصري الاونصة 23,281 إلى 23,352 جنيه مصري الجنيه الذهب 5,240 إلى 5,256 جنيه مصري الكيلو 748,571 إلى 750,857 جنيه مصري

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 762.14 جنيه $46.02 سعر الذهب عيار 22 698.64 جنيه $42.19 اسعار الذهب عيار 21 666.89 جنيه $40.27 اسعار الذهب عيار 18 571.62 جنيه $34.52 سعر الذهب عيار 14 444.59 جنيه $26.85 سعر الذهب عيار 12 381.07 جنيه $23.01 سعر الذهب عيار 9 285.80 جنيه $17.26 أسعار أوقية الذهب 23,703 جنيه $1,431 أسعار جنيه الذهب 5,335 جنيه $322.17 أسعار كيلو الذهب 762,142 جنيه $46,023

ومن الجدير بالذكر أن مختلف الأسعار الموضحة هي الأسعار بدون إضافية المصناعية ، وتختلف مصنعية الذهب من تاجر إلى آخر ، وبين منطقة وأخرى ، فمن الممكن أن تتراوح المصناعية من 50 جنيه إلى 200 جنيه مصري ، ويرجع ذلك للتاجر ولحركة العرض والطلب في السوق المصري.