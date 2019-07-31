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تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 يوليو 2019 في أسواق الصاغة المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 يوليو 2019 في أسواق الصاغة المصرية

تشهد أسعار المعدن الأصفر داخل جمهورية مصر العربية في الفترة الراهنة حالة من الاضطراب والتذبذب الشديدة ، فتارة ترتفع أسعار الذهب وتارة أخرى تنخفض ، لذلك نحرص من خلال موقع نجوم مصرية على تقديم تقرير يومي فيما يتعلق بمختلف أسعار الذهب الموجودة في أسواق الذهب المصرية ، فيقوم الكثير من الأشخاص بالبحث بشكل متستمر عن طريق محركات البحث المختلفة من أجل التوصل إلى أحدث أسعار الذهب الموجودة في الأسواق ، وهو ما نقدمه لك لليوم الأربعاء الموافق 31 من شهر يوليو لعام 2019.

ومن الجدير بالذكر أن الذهب من عيار 21 جرام يعتبر الأكثر انتشارًا في عملية البيع بين الكثير من العائلات والأسر الراغبة في اقتناء الذهب بشكل عام ، ويلي ذلك الذهب من عيار 18 جرام فيزيد انتشاره بين فئة الشباب بشكل أكبر لكونه يتميز بالعديد من الأشكال المميزة للغاية والتي تنال إعجاب الكثيرين.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السوق المصري

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24749 إلى 751 جنيه مصري
عيار 22686 إلى 688 جنيه مصري
عيار 21655 إلى 657 جنيه مصري
عيار 18561 إلى 563 جنيه مصري
عيار 14437 إلى 438 جنيه مصري
عيار 12374 إلى 375 جنيه مصري
الاونصة23,281 إلى 23,352 جنيه مصري
الجنيه الذهب5,240 إلى 5,256 جنيه مصري
الكيلو748,571 إلى 750,857 جنيه مصري

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24762.14 جنيه$46.02
سعر الذهب عيار 22698.64 جنيه$42.19
اسعار الذهب عيار 21666.89 جنيه$40.27
اسعار الذهب عيار 18571.62 جنيه$34.52
سعر الذهب عيار 14444.59 جنيه$26.85
سعر الذهب عيار 12381.07 جنيه$23.01
سعر الذهب عيار 9285.80 جنيه$17.26
أسعار أوقية الذهب23,703 جنيه$1,431
أسعار جنيه الذهب5,335 جنيه$322.17
أسعار كيلو الذهب762,142 جنيه$46,023

ومن الجدير بالذكر أن مختلف الأسعار الموضحة هي الأسعار بدون إضافية المصناعية ، وتختلف مصنعية الذهب من تاجر إلى آخر ، وبين منطقة وأخرى ، فمن الممكن أن تتراوح المصناعية من 50 جنيه إلى 200 جنيه مصري ، ويرجع ذلك للتاجر ولحركة العرض والطلب في السوق المصري.

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
29 يوليو760.18665.17570.14443.44380.09
28 يوليو755.67661.23566.77440.81377.84
27 يوليو755.67661.23566.77440.81377.84
26 يوليو757.18662.55567.89441.69378.59
25 يوليو754.03659.79565.53439.85377.01
24 يوليو761.66666.47571.26444.31380.83
23 يوليو757.73663.03568.30442.01378.86
22 يوليو761.01665.90570.77443.92380.50
21 يوليو760.96665.86570.73443.90380.48
20 يوليو760.96665.86570.73443.90380.48

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

خريجة كلية الإعلام جامعة القاهرة، مهتمة بصناعة الأفلام، وكل ما يخدم المجتمع، أسعى لتوصيل ما تعلمته للآخرين.

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