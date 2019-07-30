تعرف على أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 في الشركات والمصانع المصرية

تستمر حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار مواد البناء في مصر بشكل عام ، وبشكل خاص استمرار الهدوء الذي تعيشه أسعار الحديد في الأسواق المحلية المصرية ، وقد سجلت أسعار الحديد متوسط كان قد بلغ 11.650 جنيه مصري ، مع بداية التعاملات التي شهدها السوق الاقتصادي اليوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر يوليو لعام 2019.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار الحديد ومختلف مواد البناء الأخرى تشهد حالة من الاستقرار منذ فترة في مختلف الأسواق المصرية ، سواء كان ذلك في الشركات أو المصانع الرسمية العاملة داخل جمهورية مصر العربية ، وتوجد مجموعة من الشركات التي تحتل صدارة ومكانة مميزة بين الشركات الأخرى ، ويأتي من بين أبرز تلك الشركات العاملة في مجال تصنيع الحديد شركة حديد المصريين ، وشركة حديد الجيوشي ، وكذلك شركة حديد بشاي ، وشركة حديد الجارحي ، هذا بالإضافة إلى شركة حديد عز.

أسعار طن الحديد اليوم الثلاثاء