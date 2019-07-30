تعرف على أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 في الشركات والمصانع المصرية

تستمر حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار مواد البناء في مصر بشكل عام ، وبشكل خاص استمرار الهدوء الذي تعيشه أسعار الحديد في الأسواق المحلية المصرية ، وقد سجلت أسعار الحديد متوسط كان قد بلغ 11.650 جنيه مصري ، مع بداية التعاملات التي شهدها السوق الاقتصادي اليوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر يوليو لعام 2019.
ومن الجدير بالذكر أن أسعار الحديد ومختلف مواد البناء الأخرى تشهد حالة من الاستقرار منذ فترة في مختلف الأسواق المصرية ، سواء كان ذلك في الشركات أو المصانع الرسمية العاملة داخل جمهورية مصر العربية ، وتوجد مجموعة من الشركات التي تحتل صدارة ومكانة مميزة بين الشركات الأخرى ، ويأتي من بين أبرز تلك الشركات العاملة في مجال تصنيع الحديد شركة حديد المصريين ، وشركة حديد الجيوشي ، وكذلك شركة حديد بشاي ، وشركة حديد الجارحي ، هذا بالإضافة إلى شركة حديد عز.
أسعار طن الحديد اليوم الثلاثاء
- سعر طن شركة حديد عز:
أقل سعر 11.890جنيه مصري.
وأعلى سعر 11900 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد بشاي:
أقل سعر 11830 جنيه مصري.
- أعلى سعر 11850 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد العتال:
أقل سعر 11800 جنيه مصري.
أعلى سعر 11850 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد عطيه:
أقل سعر 11800 جنيه مصري.
أعلى سعر 11800 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد سرحان:
أقل سعر 11600 جنيهمصري.
أعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المراكبي:
أقل سعر 11740 جنيه مصري.
- أعلى سعر 11750 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المصريين:
أقل سعر 11800 جنيه مصري.
أعلى سعر 11800 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد الكومي:
أقل سعر 11600 جنيه مصري.
أعلى سعر 11600 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المعادي:
أقل سعر 11500 جنيه مصري.
أعلى سعر 11550 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد العشري:
أقل سعر 11600 جنيه مصري.
وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد الجيوشي:
أقل سعر 11600 جنيه مصري.
أعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد مصر ستيل:
أقل سعر 11600 جنيه مصري.
أعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد سرحان للصلب:
أقل سعر 11550 جنيه مصري.
أعلى سعر 11800 جنيه مصري.
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