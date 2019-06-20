تعرف على أحدث تردد لقناة سي إن بي سي عربية على القمر الصناعي نايل سات

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية في مصر والعالم العربي الكبير، يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة سي إن بي سي عربية، القناة التي منذ أن بدأت بثها في عام 2003 وهي تستحوذ على نسبة مشاهدة كبيرة في الوطن العربي، وخاصة المتابعين للشأن الاقتصادي وأسواق المال والأعمال والبورصات العالمية.

قناة سي أن بي سي عربية هي قناة مجانية تبث برامجها على مدار الساعة بالمجان للمشاهد العربي، وهي تتبع شركة سي إن بي سي العالمية، وهي مملوكة لشركة لوم كاست الأمريكية، وتبث برامجه من مدينة دبي للإنتاج الإعلامي بالإمارات العربية المتحدة.

أهم البرامج التي تقدمها قناة سي أن بي سي عربية

تهتم القناة بأخبار الاقتصاد وهي قناة اقتصادية، ومتابعة لأسواق المال والأعمال العربية وخاصة الأسواق الخليجية، وتستضيف خبراء الاقتصاد في العالم العربي، وتقدم كثيراً من البرامج التي تناقش الأوضاع الافتصادية وأخبار الأسهم والبورصات وأسعار الطاقة والذهب والفضة، ومن أهم برامجها.

برنامج البورصة. برنامج مسار السوق. برنامج جلسة أعمال. برنامج حوار الأسبوع. برنامج عين على مصر، الكويت. برنامج كلام مسئول. برنامج كلام أسواق. برنامج بورصات العالم. برنامج بين الأرقام.

تعرف على التردد الجديد لقناة سي إن بي سي عربية

أسم القناة القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز قناة سي إن بي سي عربية نايل سات 11785 V 27500

وفي نهاية المقال نتمنى لمتابعينا الاستمتاع بمشاهدة برامج قناة سي إن بي سي عربية.

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