تظلمات بطاقة التموين 2019_ تحديث بيانات بطاقة التموين واضافة المواليد يوليو 2019 الان

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تقديم تظلمات لمن تم حذفهم من بطاقة التموين، وتلك الخطوات على الإنترنت عبر موقع التموين الرسمي “إدارة دعم مصر“، ومن موقعنا نجوم مصرية سوف نعرض عليكم من خلال تلك السطور بالخطوات والصور طريقة تقديم التظلم بعد الحذف من بطاقة التموين لهذا العام.

وتجدر الإشارة، بأن تقديم التظلمات للحذف من بطاقة التموين ابتدأ من اليوم، وسيتم فحص التظلمات، وللتظلم يمكنكم الدخول على الرابط من هنـــا.

وقد أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه سيتم إضافة جزء من المواليد الجدد ابتدأ من الشهر الحالي وسيتم صرف المستحقات من أول الشهر في الخبز والدعم في التموين.

خطوات تقديم تظلم بطاقة التموين بعد الحذف

الخطوة الأولى الدخول على موقع إدارة دعم مصر .

. الخطوة الثانية تسجيل رقم بطاقة التموين بالخانة الأولى.

الخطوة الثالثة تسجيل رقم بطاقة الرقم القومي للمستفيد بالخانة الثانية.

الخطوة الرابعة اختيار المحافظة التابعة للمستفيد بالخانة الثالثة.

الخطوة الخامسة الضغط على كلمة عرض وحفظ البيانات.

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2019

الخطوة الأولى عند صرف الخبز من المخبز انظر أسفل البون.

الخطوة الثانية عند مشاهدتك بون الخبز لو متواجد تحديث بطاقة التموين فيجب التحديث على الفور.

الخطوة الثالثة يجب عليك عن تحديث بيانات بطاقة التموين زيارة موقع إدارة دعم مصر .

. الخطوة الرابعة بالخانة الأولى ادخل رقم بطاقة التموين الخاص بك.

الخطوة الخامسة بالخانة الثانية ادخل الرقم القومي للمستفيد من بطاقة التموين.

الخطوة الأخيرة اضغط على كلمة حفظ البيانات.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2019

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد 2019