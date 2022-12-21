تسلا تتجه لتخفيض عدد موظفيها في 2023

قال موقع إلكتريك الإخباري أن شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية تتجهز للإستغناء عن بعض موظفيها في الربع الأول لعام 2023.

وأكد الموقع الإخباري أن تسلا تسعى لإلغاء العديد من الوظائف في الفترة القادمة مع عدم وضوح عدد الوظائف التي سيتم إلغائها وموعد استئناف تسلا التوظيف من جديد.

تصريحات مالك تسلا

الجدير بالذكر أن رجل الأعمال والملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك صرح في شهر يونيو الماضي، أن الشركة الأمريكية لصناعة السيارات الأمريكية من المرجح أن تتخلى عن 10% لقوتها العاملة.

وفي بداية الشهر الحالي قدم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وثيقة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يعلن فيها عن بيع أكثر من 20 مليون سهم من أسهم شركة تسلا وتقدر تقدر بحوالي 3.5 مليار دولار، لتكون بمثابة عملية البيع الرابعة خلال هذا العام.