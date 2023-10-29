تسريبات تفيد بأن “بانكمان” مؤسس منصة “FTX” متهم بسرقة 9 مليار دولار.. فما مصير هذه الأموال؟

تتواصل محاكمة “سام بانكمان فريد” (الملياردير ومؤسس منصة “FTX” للعملات الرقمية المشفرة) بتهم متعددة منها الاحتيال وإساءة استخدام أموال العملاء، وفي إحدى جلسات المحاكمة، حاول “محاسب عدلي” تحديد مصير أموال المستثمرين وعملاء منصة “FTX” المفقودة، وأكد أن المنصة أساءت استخدام تلك الأموال، وقد مثل “بيتر إيستون” (أستاذ المحاسبة في جامعة “نوتردام”) أمام المحكمة بطلب من جهة الادعاء، وأشار إلى أن ودائع مستخدمي المنصة تم استثمارها في شركات وعقارات مختلفة، وتم استخدامها أيضاً للتبرعات السياسية والخيرية، وإليكم التفاصيل.

صورة لظل "سام بانكمان فريد" إضافة إلى شعار منصة "FTX" – مصدر الصورة: تم تعديلها بواسطة الكاتب (مراد الراجحي – نجوم مصرية).

أموال العملاء خضعت إلى استثمارات متهورة وتبرعات سياسية وخيرية دون علمهم

يقول “بيتر إيستون” إن بعض المعاملات التجارية التي انخرط فيها “سام بانكمان” كانت تستلزم استخدام أموال العملاء لإكمالها، وهو أمر أنكره “بانكمان” في السابق حينما أجرى مقابلة مع شبكة “ABC” في عام 2022، ونفى علمه بوجود أي إساءة استخدام لأموال العملاء، وبلغت أموال العملاء ذروتها في منصة “FTX” خلال شهر يونيو من عام 2022، حيث كان من المفترض وجود مبلغ قدره 11،3 مليار دولار أمريكي في شركة “Alameda Research”، ولكن حساباتها المصرفية لم يوجد فيها إلا 2،3 مليار دولار فقط.

يشير “إيستون” إلى أن أموال العملاء قد استثمرت في شركة “SkyBridge Capital” المملوكة بواسطة “أنتوني سكاراموتشي”، وشركة “Modulo Capital” المملوكة من “ليلي زانغ”، وفي شهر مارس من عام 2023 أعادت شركة “Modulo Capital” مبلغ 404 مليون دولار إلى منصة “FTX” بدعوى أن الأموال حولت إليها بطريقة خاطئة، كذلك تم استخدام أموال العملاء دون علمهم في تمويل استثمار بقيمة 550 مليون دولار أمريكي في شركة “Genesis Digital Assets” وهي شركة متخصصة في تعدين العملات المشفرة.

وبدوره أعلن أحد الموظفين السابقين في شركة “Alameda Research” عن قائمة كاملة من التبرعات السياسية التي ظهرت للعلن خلال المحاكمة، حيث قدمها “سام بانكمان فريد” وبلغت قرابة 133 مليون دولار أمريكي، وتتضمن هذه القائمة من التبرعات هدية لوالد “بينكمان” بقيمة 10 ملايين دولار، إضافة إلى عشرات الملايين الأخرى المدفوعة إلى لجان العمل السياسي الكبرى من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، كما احتوت القائمة على العديد ممن التبرعات لجمعيات خيرية.

رئيس قسم الهندسة: أنا أشعر بالخيانة!

رداً على الأزمة التي تعرضت لها منصة “FTX” للعملات الرقمية المشفرة، تحدث “نيشاد سينغ” (رئيس قسم الهندسة في المنصة) خلال المحاكمة وأعرب عن شعوره بالخيانة من طرف “بانكمان”، وأشار إلى أنه يستحق اللوم على العديد من المخالفات، وقد دعمت شهادته أقوال لجنة الادعاء بأن “سام بانكمان” كان المنسق الأساسي لعمليات الاحتيال التي وقعت في المنصة، وتم ذكر أن “سينغ” اكتشف عمليات الاحتيال قبل شهرين من ظهورها للعلن، لكنه ظل في منصبه محاولاً إنقاذ المنصة.